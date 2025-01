Kamion Čecha Šoltyse na Dakaru zlomil šutrem nohu krajanovi: Odstřelil fotografa!

Dakar není žádná procházka ani pro ty, kteří nemusí za volantem honit každou sekundu. Fotograf Martin Cígler (60) byl drsně vyřazen hned v úvodním prologu, muselo to hodně bolet!

Vše způsobilo kolo kamionu Martina Šoltyse (51). „Znám Martina velmi dobře, proto jsem se předtím, než měl přijet, schoval za kus skály. Nestačilo to, Martin do letošního prologu dal celé srdce, o zmíněný kámen si zničil disk. Rána jako blázen. Šutr to vydržel, ale z druhé strany jej to rozlomilo, a výsledek je vidět na fotografii. To, co na rentgenu trčí nahoru, by nahoru trčet nemělo,“ popsal nehodu sám Cígler, jemuž kámen způsobil zlomeninu.

Jeď dál…

„A tak jsem vypadl z Dakaru ještě před startem první skutečné etapy… Martinovi přeji, ať se mu letošní rallye povede co nejlépe. Ta naše srážka dopadla vůbec nejlépe, jak mohla, tak rpsoím hlavně žádné nervy a jeď s rozvahou až do cíle,“ napsal zraněný fotograf, aby bylo jasno, že řidiči nepřipisuje žádnou vinu, a k obrázku Šoltysova kamionu dodal: „Ano, toto je moje poslední fotka z letošního Dakaru.“