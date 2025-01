Rudkovská sklidila výsměch: Z Pljuščenka udělala skřeta!

Své fanoušky nezklamala! Manželka ruského krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka (42) je na sociálních sítích známá svou výstředností. A ani na Nový rok s ní nepolevila. Spolu s celou rodinkou natočila Jana Rudkovská (50) zdravici, na které jsou ona, její muž i oba synové oděni do zvláštního úboru. A výsměch na sebe nenechal dlouho čekat...

„Milí přátelé, šťastný nový rok 2025,“ vinšovala Jana v popisku videa, na kterém celá rodina sedí před vánočním stromečkem. „Lásku, štěstí a splnění všech přání! Jděte za svým cílem. Objímám vás všechny,“ psala láskyplně Rudkovská, která spolu se svým mužem jednu dobu vášnivě pořádala propagandistické show, kde mohli diváci psát podpůrné vzkazy ruským vojákům útočícím na Ukrajině.

Více, než její slova ovšem zaujaly hlavně outfity, do kterých se celá rodina oblékla. Jana, Jevgenij i jejich synové Saša a Arsenij totiž byli oděni do zeleného úboru s červenou čepicí, která připomínala skřítky. Ostatně, zhotovitelce Rudkovská v příspěvku také poděkovala. „Děkujeme za naše každoroční rodinné pyžamo. Je to už tradice,“ psala ruská producentka, které řada lidí na příspěvek reagovala. Některé komentáře vyznívaly dost posměšně směrem k olympijskému vítězi.

„Jana mi řekla, abych si ho vzal, tak musím,“ psal jeden z komentujících, kterému další přizvukovali. „Samozřejmě, že to nebyl Jevgenijův nápad se takhle obléknout!“ chichotala se další. „Jako malá jsem si takhle přetahovala punčocháče přes hlavu. Předstírala jsem tak, že mám dlouhé vlasy,“ zavzpomínala jiná komentující.

Zdá se, že samotný oděv tentokrát dost zastínil původní pointu zdravice...