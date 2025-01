Expert před Dakarem: Přání? Tři kamióny na pódiu. Prezident překvapil

Dvanáct etap, zhruba pět tisíc kilometrů závodění v poušti a hromada náročných a nebezpečných okamžiků. Rallye Dakar je zpět, začíná už pátečním prologem. Na motorsportovou událost roku dohlédne i prezident Petr Pavel, který dorazil do bivaku v Saúdské Arábii, aby v úvodních pěti etapách povzbudil české naděje. Jaké mají podle motocyklisty Libora Podmola šance?

Enormní pozornost bude opět směřovat do kategorie kamionů, která byla v minulém roce pro Čechy mimořádně úspěšná. Posádka Martina Macíka slavila vítězství, druhou příčku obsadil Aleš Loprais. Největší želízka v ohni nebudou chybět ani tentokrát. „Mohli bychom mít v kamionech všechna tři pódiová umístění,“ zasní se expert televizní stanice Nova Sport Libor Podmol.

Mezi automobily minule zazářil pátým místem Martin Prokop. „Lidi si to moc neuvědomují, ale tohle umístění je v té světové konkurenci skvělé. Jestli se mu podaří dát TOP 5 znovu, bude to obrovský úspěch,“ tvrdí Podmol.

Moc dobře ví, jak náročné je čelit nástrahám arabských pouští. Zvlášť na motorkách, na které se těší nejvíce. V užší špičce celkového pořadí by rád viděl Martina Michka, jenž už dvakrát v kariéře obsadil na Dakaru desáté místo. Sám Michek před odjezdem na Blízký východ potvrdil, že pokukuje výš. Rád by zapsal jednociferné umístění.

„Hrozně bych si přál, aby to opravdu posunul o kousíček dopředu,“ říká Podmol „Se Standou Zlochem se teď vlastně dělí o historicky nejlepší české umístění na Dakaru. Myslím si, že Martin by si opravdu přál, aby dal alespoň to deváté místo.“

„Jeho rok nebyl úplně ideální, protože bojoval se zraněním a moc toho nenajezdil, poslední měsíce ale tvrdě trénoval. Uvidíme, nechme se překvapit. Martin je psychicky silný závodník. Jeho velká výhoda je, že na všech Dakarech dojel do cíle,“ ví Podmol.

Štěstí přeje i Milanu Engelovi, který minulý Dakar dokončil dvaadvacátý. „Říká se mu Milan „Anděl“ Engel. Je hrozně těžké nemít Milana rád,“ usmívá se freestyle motocrossová hvězda. „Když jsem mu daroval knihu, napsal jsem mu do ní věnování, že je závodník s největším srdcem. Kdykoliv je potřeba pomoct, zastaví a zeptá se, jestli může položit ruku k dílu,“ smeká.

Engela i další závodníky potěšila těsně před startem náročných etap návštěva českého prezidenta Petra Pavla. „Do poslední chvíle jsem nevěděl o tom, že přijede. Potěšilo mě to. Vím, že je to také motorkář a my jsme na takové motorkářské olympiádě, takže je dobře, že tu byl. Popřál nám hodně štěstí,“ líčí Engel.

Na motorkách se před zraky hlavy státu představí i další čeští jezdci. Co od nich Podmol očekává? „Jsem zvědavý, jak to kluci budou zvládat v mé kategorii bez asistence. David Pabiška má jiného nováčka. Je jim zkušený motokrosař Jára Romančík, který má rychlost na to, aby se v té kategorii pohyboval na špičce. Jsem na něj zvědavý, loni se mu to nepovedlo kvůli technickým problémům.“

„Ještě se rád podívám na Dušana Drdaje. Minule jako nováček ukazoval super rychlost. I teď má rychlost na to, aby závodil někde vedle Martina Michka,“ doplňuje Podmol.

Posun v celkovém pořadí vyhlíží i Martin Prokeš. Šestadvacetiletý rodák z Ostravy v roce 2024 dojel do cíle na 43. místě, nyní se chce probojovat do elitní třicítky. „Začátek bude extrémně náročný, protože nás čeká maratonská etapa na kamenech. Bude to velká dřina, proto chci jet rozvážně a chytře a ze začátku zbytečně neriskovat,“ hlásí další z jezdců týmu ORION – Moto Racing Group.

Češi na startu Dakaru 2025

Kamiony: Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco); Aleš Loprais, David Křípal, Bernard der Kinderen/Nizozemsko (Iveco); Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Vlastimil Miksch (Tatra); Tomáš Vrátný, Jaromír Martinec, Bartlomiej Boba/Polsko (Tatra); Karel Poslední, Lukáš Kvasnica, Filip Škrobánek (Tatra); Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder, Laurent Lalanne/oba Francie (MAN); Tomáš Tomeček, Ard Munster/Nizozemsko, Niccolo Funaioli/Itálie (Tatra)

Auta: Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford); Karel Trněný, Václav Pritzl (Ford)

Motocykly: Martin Michek, Milan Engel, Jan Brabec, Martin Prokeš, David Pabiška, Jiří Brož, Dušan Drdaj, Jaromír Romančík (všichni KTM), Adam Peschel (Husqvarna)

Klasik: Barbora Holická, Lucie Engová (Citroën 2CV), Ondřej Martinec, Jiří Kopřiva (Toyota Land Cruiser), Jiří Bárta, Petr Švec (Mitsubishi Pajero), Jan Vinš, Filip Bajora (Mitsubishi Pajero), Igor Pazdera, Olga Lounová, Milan Holáň (Tatra 815), Jiří Husek, Lubomír Dočkal, Dominik Holáň (Tatra 815)