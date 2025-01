Ogrodníková přes svátky oznámila těhotenství a pak... Zpátky do práce!

Na rok 2024 bude mít atletka Nikola Ogrodníková samé hezké vzpomínky. Kromě euforie z dalšího titulu mistra hokejové extraligy, který vybojoval její partner a třinecký kapitán Petr Vrána, předvedla famózní výkon na olympiádě v Paříži, ze které se vrátila jako bronzová medailistka. Ke konci roku pak fanouškům oznámila radostnou novinu. Na jaře se stane maminkou! Ale jak se zdá, aktivního života se jen tak vzdát nechce...

Budeme čtyři! Přesně takovým oznámením potěšila Nikola Ogrodníková své fanoušky během posledního loňského roku. Fantastický rok tak završila tou nejhezčí možnou zprávou.

„Těším se na novou životní roli a radosti spojené s mateřstvím. I když nevím, co mě čeká, ráda bych absolvovala tréninky, dokud mi to můj stav dovolí, samozřejmě po konzultaci s lékaři," řekla webu Českého atletického svazu. A prozatím to nejspíš jde jako po drátku.

Na sociálních sítích Nikola ukázala, že má stále pořádnou sílu a v posilovně zvedala závaží. „Před jednohubkama," okomentovala Nikola, která ani po narození miminka nechce moc zahálet.

Přála by si totiž vrátit se k závodům v sezóně 2026 a připravit se na olympijské hry v Los Angeles, které se budou konat o dva roky později.