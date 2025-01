Proč Vlhová odkládá návrat? Doktor prozradil: Nečekané komplikace!

Loňská lednová nehoda Petry Vlhové fanoušky pořádně vyděsila! Slovenská lyžařka se po pádu na svahu podrobila operaci na špičkové klinice, ale do závodního kolotoče se dosud zpátky nevrátila. Lékař Olivier Siegrist, který zákrok prováděl, teď prozradil, kvůli čemu je Petřina situace mnohem komplikovanější, než u jiných závodnic se stejným zraněním...

Ani začátek sezóny, ani šampionát v Rakousku. Fanoušci si na návrat olympijské šampionky Petry Vlhové budou muset ještě počkat. Čím více si s návratem dává na čas, tím více sílí nejistota jejích fanoušků, co přesně Petře komplikuje cestu zpátky k závodům. Špičkový lékař Olivier Siegrist, který Vlhové po nehodě na lyžích operaci provedl, teď vnesl do situace trochu světla.

Uznávaný chirurg měl v péči mnoho slavných sportovců, mezi kterými je například Didier Cuche, Lara Gutová-Behramiová nebo Malorie Blancová. A právě situaci poslední jmenované porovnal Siegrist s tou, ve které se nacházela Petra.

„Vlhová i Blancová měly shodně přetržený křížový vaz. Blancové se však podařilo zachránit meniskus. Vlhová na tom byla hůře, protože její chrupavka byla opotřebovaná léty závodění a meniskus se zachránit nedal,“ prozradil Siegrist v talk show Après-Ski dosud neznámou informaci. V této souvislosti navíc dávají nedávná vyjádření Petry ještě větší smysl.

„Pořád mě to trochu bolí. Ještě potřebuji čas, abych si znovu vybudovala svaly, ty se mi téměř úplně ztratily," vysvětlovala v prosinci podle rakouského webu Heute.at s tím, že návrat momentálně naplánovaný nemá. „Nikdo neví, kdy se vrátím, to určí koleno," krčila rameny. „Možná to nezní ideálně, ale v současné době mě lyžování vůbec nezajímá. Chci jen, aby se koleno uzdravilo. Až bude zase fit, budu moci předvádět výkony na trati,“ nastínila priority olympijská šampionka.