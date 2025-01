Překvapivá slova otce Vlhové: S lyžemi byl málem konec!

Ačkoliv se tým kolem slovenské lyžařské superstar Petry Vlhové (29) soustředil na její návrat ke konci roku, nepovedlo se. Vlhová stále pociťuje diskomfort v koleni a její zapojení se do Světového poháru se odkládá. Její otec Igor Vlha (59) teď ale naznačil, že chybělo málo a Petra pověsila kvůli jinému zraněním lyže na hřebík už dávno!

„Nemůže si každý z týmu jen tak poskytovat rozhovory,“ začal Igor Vlha v rozhovoru pro slovenská média. „Snažil jsem se být vždy upřímný, ale ne vždy jsem našel pochopení i na druhé straně. Řekl jsem si, že se trochu stáhnu. Po delší době jsem udělal výjimku.“

Již jako malá si Petra Vlhová prošla těžkým zraněním. Střetla se na svahu s amatérským lyžařem a vyvázla s otřesem mozku, zapadlým jazykem a natřikrát zdrátovanou čelistí. „Tehdy jsme chtěli skončit s lyžováním. Říkali jsme si, že nepotřebujeme jít na hranu. Peťa nás ale přemluvila,“ popsal otec vítězky Velkého glóbu z roku 2021 a trojnásobné držitelky Malého glóbu.

„Následující sezónu jsou olympijské hry, ke kterým budeme vše směřovat. Pokud bude mít Petra chuť, může lyžovat ještě další roky. Chtěl bych, aby dělala lidem radost co nejdéle. Uvědomuju si ale, že se její věk posouvá. Má 29 a vše se od toho odvíjí,“ naznačil, že roky se neají zastavit.

Rád by tak postavil muzeum úspěchů jeho dcery. „Za 12 let její profeisonální kariéry jsme toho mnoho získali. Ačkoliv si Petra střeží soukromí, rádi bychom se podělili s celým Slovenskem o věci a památky, které máme k dispozici. Ať to není zavřené u mě na chatě nebo v kanceláři. Alespoň pro děti by to mohlo být motivující.“