Vlhová odpískala MS! Znamená to konec sezóny? Její trenér konečně promluvil

Slovenská lyžařská megastar Petra Vlhová (29) nebude startovat v únoru na mistrovství světa v rakouském Saalbachu! Čerstvě o tom informoval její tým Niké Ski. Její trenér Mauro Pini šel s celou pravdou ven!

Vlhová se zranila před rokem v lednu při pádu v domácím obřím slalomu v Jasné. Její návrat na svahy se s každým termínem posouval. Nejprve to vypadalo, že by zázračně mohla stihnout začátek Světového poháru. Tenhle plán ale rychle vzal za své. V říjnu naplánoval trenér Mauro Pini pobyt v Zermattu: „Po šesti měsících a důležité kontrole u specialistů, jsme měli první opětovný kontakt se sněhem. Byli jsme zde více jako turisti než sportovci. Pro Petru to byli zprvu i dost emotivní chvíle.“ Jak čas plynul, začalo se hovořit o návratu v únoru na mistrovství světa v Saalbachu. A nejen slovenští fanoušci zbožně vyhlíželi svou lyžařskou hvězdu zpátky na svazích.

Konec nadějí

Teď je vše ale jinak! V tiskovém prohlášení Niké Ski team uvedl, že MS v Saalbachu Petra Vlhová nestihne. „Dobrá zpráva je, že koleno pozitivně reaguje na prosincovou terapii. Na druhou stranu čas rychle běží a mistrovství světa v Rakousku se nezadržitelně blíží. Musíme bohužel oznámit, že se ho Petra nezúčastní,“ zní v tiskové zprávě.

Nový termín fanoušky nepotěší. Vypadá to na konec i další sezóny pro Petru Vlhovou. „Nejsme ještě připravení, abychom mohli na takové akci bojovat o nejvyšší příčky, což je stále náš cíl. Chceme se vrátit až tehdy, kdy budeme schopní bojovat o medaile. Petra se už nyní soustředí na novou výzvu v podobě zimních olympijských her 2026 v Cortině,“ prohlásil Mauro Pini.

Nyní lyžařští fanoušci směřují sve modlitby k návratu alespoň královny Mikaely Shiffrinové. Ta se zranila před Vlhovou a obě slalomářky spolu do té doby sváděly nelítosné nervydrásající a nádherné souboje ve slalomech. Dominance těchto dvou byla neuvěřitelná. Shiffrinové návrat nevyšel, když v listopadu znovu spadla a od té doby chybí v závodech Světového poháru. Letos se znovu objevila sjezdařská hvězda Lindsey Vonnová a ukázala, že i po těžkých zraněních a delší pauze se dá vrátit ve velkém stylu. Stihne Shiffrinová rakouské mistrovství světa? A především: Uvidíme souboj Shiffrinové s Vlhovou alespoň v olympijské Cortině? To se dozvíme časem.