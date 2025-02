Reportérka Anaheimu: Gudasova devítiletá Týnka udivuje Ameriku

Pokud má některé ze čtyř dětí Radka Gudase (34) jít v hokejových šlépějích svého táty, rozhodně by to neměla být dcerka Leontýna (9). Ta má totiž vlohy na něco jiného – na moderování!

Dali jí mikrofon, bloček na poznámky a namířili na ni kameru. Jiná devítiletá holčička by asi stresem zrudla, ne však Týnka Gudasová, dcera jednoho z nejdrsnějších hráčů NHL. Poté, co si obhlédla led Anaheimu, kterému táta jako kapitán šéfuje, se vydala do šatny zpovídat samotné hokejisty.

Ptala se třeba na oblíbený taneční pohyb či nejlepší výmluvu při nepřítomnosti ve škole. Když brankáři Dostálovi dala vybrat mezi bodyčekem od jejího táty a snědením sekaných jater, překvapivě zvolil to první, tedy ránu od Radka!

Nevídaný talent

Sebevědomý projev Týnky za mikrofonem milovníky zámořského hokeje prostě baví. „Už teď je lepší než většina moderátorů NHL,“ chválí na sítích malou Gudasovou, která díky taťkově zámořské kariéře mluví ukázkovou plynulou angličtinou!

A jakožto správná moderátorka si umí i rýpnout! Když útočník Vatrano na dotaz ohledně největšího modemana v týmu zvolil sám sebe, bez váhání na něj vypálila: „Vždyť ty vůbec nemáš ponětí, co je to styl!“ Kdo ví, třeba bude za pár let rošťanda Leontýna za mikrofonem s logem NHL zpovídat i svého otce...