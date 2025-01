Hořký start Nečase, Kulichův gól nestačil. Dobeš poprvé v NHL prohrál

Rychlá premiéra na nové adrese mu pěkně zhořkla. Hokejový útočník Martin Nečas jen několik hodin po velkém trejdu z Caroliny do Colorada nastoupil v elitní lajně Avalanche do ostrého zápasu v Bostonu. Bruins se ale doma podařilo duel otočit a vyhrát 3:1. Velký podíl měl na výhře David Pastrňák, jenž si připsal gól a dvě asistence. Jiří Kulich vstřelil v NHL další gól, Buffalo však padlo 2:3 v Edmontonu. V brance Montrealu se opět představil Jakub Dobeš, který si v nejlepší hokejové lize na světě připsal první porážku proti New Jersey v prodloužení 3:4.