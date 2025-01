Pozadí Nečasova kulového blesku: Balit musí láska!

U tohohle by se zapotil i advokát Radosta, organizátor filmové akce kulový blesk o dvanáctinásobné směně bytů. Hokejistu Martina Nečase (26) v NHL vyměnili z Caroliny do Colorada. A jeho milá Nikola má fofr!

Nikola Mertlová (26) alias Nykki, někdejší hvězda dívčí kapely 5Angels, se vydala do USA před více než čtyřmi lety poté, co zahořela láskou k Nečasovi po seznámení přes internet.

V Raleighu si zpěvačka po prvotním šoku hvízdala štěstím, s Martinem si v sídle týmu Carolina Hurricanes našli spoustu dobrých přátel. A teď zničehonic přišel čas na výměnu: Český útočník s číslem 88 a loňský mistr světa z Prahy už odehrál v dresu Colorado Avalanche dva mače. Bleskově se přesouval tryskáčem a »domů« už se nevrátí…

Život je změna

„Mně se chce asi trošku brečet a smát zároveň, protože musím zase balit,“ chrlila ze sebe Nečasova láska v instagramovém videu, kde doslova líčila své emoce – ukazovala při tom fanouškům šminky. „Změna v životě může být kolikrát skvělá věc, líp se mi žije, když se snažím být pozitivní, protože jsem člověk, který má tendenci se ve věcech utápět. I když je mi hrozně líto, že se stěhujeme, tak se těším na novou výzvu,“ pokračovala Nykki s tím, že jí pořád ta náhlá změna nesepnula v makovici.

»Nečiho« múza se taky přiznala, že o Denveru, kde jsou Laviny doma, ví prakticky »zero«. Tedy nulu. Nic! Na otočku si ještě zaletěla do New Yorku, aby měl Martin co na sebe a teď? Teď se zapotí! „Poletím sem zpátky a čeká mě balení,“ ulevila si Mertlová a ukázala na závěr nový parfém. Ten se taky bude hodit!