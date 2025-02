Sportovní scéna v šoku: Záhadná smrt mistryně Koubské!

Ve věkou pouhých třiceti let nečekaně skonala slovenská mistryně a trenérka vodního póla Jana Koubská. Náhlá smrt otřásla všemi jejími blízkými. Kamarádi i spoluhráčky se shodují, že svět přišel o úžasnou osobu.

Plavecký klub a klub vodního póla Pirana Sport Club Topoľčany informoval o smrti mladé trenérky na sociální síti. „S obrovským žalem, zármutkem a bolestí jsme přijali zprávu, že naše bývalá hráčka či někdejší reprezentantka Slovenska v mládežnických kategoriích ve vodním pólu Janka Koubská nás ve věku 30 let navždy opustila. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. Odpočívej v klidu, Janko, jsi a navždy budeš v našich srdcích a vzpomínkách. Rodině a nejbližším vyjadřujeme hlubokou upřímnou soustrast,“ stojí v příspěvku.

Koubská v roce 2010 reprezentovala Slovensko na mezinárodním turnaji hráček vodního póla do 17 let. Topolčanský tým žen se poté stal mistryněmi Slovenska v této kategorii, což byl jeden z vrcholů kariéry této sportovkyně. „Ach, Bože, proč je osud tak krutý. Krásná mladá dáma na prahu života, kterou jsem měl čest vést několik let při její výborné práci ve vodním pólu,“ šokovaně reagoval její bývalý trenér Igor Vestenický.

Jana studovala na univerzitě v Pardubicích a poslední roky pracovala v Brně ve známé energetické společnosti. Před několika měsíci v ní oslavila 5 let a byla vděčná za tým spolupracovníků i za své projekty. Nejen u jejích bývalých spoluhráček, ale vyvstává jedna otázka: Proč?

„Nesmírně mnoho vzpomínek, které jako tým máme. Nespočet hodin, dnů, víkendů, týdnů... Strávili jsme spolu ty nejkrásnější roky. A každá jedna, až to snad trochu přebolí, budeme vzpomínat na to, jak krásné to všechno bylo,“ vyznala například Zuzana Hýroššová.

Oficiální informace o tom, co Koubkovou připravilo o život, se sice neobjevily, ale podle komentářů na sociálních sítích měla stát za její smrtí autonehoda.