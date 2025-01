Hokejová scéna v šoku: Náhlá smrt útočníka Uličného (†16)

Slovenskem otřásla krutá zpráva. Ve věku pouhých 16 let zemřel hokejový útočník Adam Uličný. Před smrtí zanechal dopis na rozloučel.

Úmrtí mladého hokejisty potvrdily kluby HK Havrani Piešťany a Gladiators Trnava, za které nastupoval. Vše nasvědčuje tomu, že se talentovaný hráč rozhodl ukončit svůj život sebevraždou. Na jeho sociálních sítích se po tragédii objevil dopis na rozloučenou, který nejspíš zveřejnili jeho blízcí.

„Promiňte. Nevím ani jak popsat, jak moc mě to, co jsem udělal mrzí. Jednoduše promiňte bolest, jakou jsem vám tímto způsobil. Ale děkuji moc za to, co jste pro mě dělali, jak jste z malého špunta vychovali slušného a tvrdě pracujícího hokejistu,“ stojí v textu.

„Děkuju za každou pomoc, za každou radost, za každou utřenou slzu a hlavně za pocit bezpečí. Dávejte prosím na sebe pozor, i na všechny své blízké. Miluju vás co nejvíc. Stačí se podívat nahoru, vzpomínejte na mě jen v tom dobrém,“ napsal Adam.

„Touto zprávou se s vámi všemi Adamik naposledy rozloučil,“ připsali blízcí. „A stále děkujeme všem za podporu.“ V komentářích se objevily zprávy od zdrcených známých, kteří celou tragédii teprve zpracovávají. A do smutku se zahalily i kluby, ve kterých Uličný působil.

„Adame, navždy zůstaneš v našich srdcích. Odpočívej v pokoji,“ rozloučil se se svým hráčem trnavský klub. „S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že hráč HK Gladiators Trnava, Adam Uličný, který k nám tento rok nastoupil na střídavé starty, nás včera opustil. Čest jeho památce. Navždy zůstaneš v našich srdcích. Odpočívej v pokoji,“ reagovali na úmrtí mladého hokejisty piešťanští Havrani.