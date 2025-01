Smrt pardubického moderátora Vondry: Bolestné vzkazy kolegů!

Nejen posluchače Radia Kiss šokovala náhlá smrt moderátora Jiřího Vondry (†40). Začínal jako dýdžej, kromě moderování byl také hlasem hokejových Pardubic, kde při domácích zápasech Dynama pomáhal už od roku 2016 vytvářet jedinečnou hokejovou atmosféru. Zpráva o smrti vitálního sportovce, lyžaře (15 let na lyžích závodně skákal!) a rybáře Jirky Vondry, jehož životním snem bylo získat jednou licenci pilota dopravních letounů, naprosto šokovala. Proto se také zprvu šuškalo, že se musel stát obětí nějakého neštěstí.

Pitva ukáže „Nebyla to žádná autonehoda. Nedorazil do práce, tak rychle hledali v rádiu náhradu. Vůbec se neozval a pak ho doma našli bez známek života,“ řekl Blesku jeden ze zdrcených kolegů z Radia Kiss, kde Vondra uváděl každý všední den spolu s Radkem Hrdinou pořad Odpolední Jump. „Nikdo netuší, co se mohlo stát. Musí se počkat po pitvě. Byl to aktivní sportovec. Drogy v tom určitě nebyly,“ dodal. Jako nejpravděpodobnější se jeví náhlá srdeční příhoda (zástava, infarkt) či smrt vinou vrozené srdeční vady.

Roman Anděl, programový ředitel a moderátor rádia KIss Romanem Andělem, programovým ředitelem a moderátorem rádia Kiss, který se hlásí posluchačům od brzkých ranních hodin, zpráva otřásla. „Nezlobte se, ale s ohledem na rodinu se nebudeme vyjadřovat k příčině smrti. Jen řeknu tolik, že to bylo nečekané, a prosím všechny, aby si vážili života. Během jediné minuty může být konec,“ řekl Blesku. V pořadu Showtime popsal, jak se kolegové dozvěděli, že se stalo něco zlého. Neblahé tušení příšlo, když se nikomu neozýval: „Ta špatná indicie, která k nám přišla, byla v tom, že Jirka nestál ve dvě hodiny u mikrofonu. Takže jsme se s kolegou, s jeho parťákem, který s ním vysílá, setkali a hned jsme řešili, co s Jirkou je. A Jirka je ten poctivý chlap, který vám vždycky všechno dopředu dá vědět. A to už bylo špatně,“ řekl smutně.

Michal Kavalčík, moderátor Moderátor Michal Kavalčík vylíčil kusé informace o Vondrově zdravotní indispozici: „My jsme se první komplikace dozvěděli vlastně v úterý, ale to jsou takové ty informace, že mu nebylo dobře a že vyhledal takovou nějakou základní lékařskou pomoc.“ Když měl popsat středeční zdrcující zprávu, tak se mu zlomil hlas: „A bohužel ve středu už vlastně nedorazil na vysílání a to jsme ještě netušili, že už vlastně ... (dlouhá pauza) nedorazí nikdy.“

Radek Hrdina, moderátor Odpoledního Jumpu na Kiss Rádiu Absolutně zdrcený je Vondrův parťák z Odpoledního Jumpu Radek Hrdina: „Nemůžu tomu stále uvěřit,“ napsal na sociální sítě. „Chci, abys zítra přišel do studia… Dostaneš ode mě sice facku přes celou hubu za ten nejhorší vtip v dějinách, ale pak bych tě objal a držel a nepustil! Strašně mě to, Jirko, mrzí…“ Jiří Vondra s Radkem Hrdinou tvořili dvojici Odpoledního Jumpu Rádia Kiss • Foto Instagram

Michaela Dinhová, moderátorka rádia Kiss Další kolegové z Rádia Kiss se snažili přiblížit povahu zesnulého. Moderátorka Michaela Dinhová o něm řekla: „Nejvíc bude chybět v tom, že nám do našich životů vkládal takový ten klid, protože to byl takový trošku salámista, ale ne, že by na věci kašlal, ale dokázal všechny věci vyřešit s klidem.“ Na party Rádia Kiss Jiří Vondra (vpravo) a Michaela Dinhová • Foto Andy Mařatová, Instagram