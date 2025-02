Plíšková odkládá comeback: Strach z pohybu

as

Letenku do Kalifornie si objednávat ani nemusela. Tenisová ranařka Karolína Plíšková (32) svůj očekávaný návrat na kurty odkládá, stále není fit. A v rozhovoru pro Blesk mimo jiné nastínila své další plány.

Pauzírujete už půl roku. V jakém stavu je váš operovaný levý kotník?

„Teď se trošičku zlepšil, ale jde to dost pomalu. Když přidám na nějaké aktivitě, hned nateče. Přitom jsem čekala, že touhle dobou už budu dávno na kurtech...“

Cítíte se být stále limitovaná?

„ Bohužel si myslím, že noha už nikdy nebude jako dřív. Když ji srovnám s pravou, furt tam nějaké omezení je. Naštěstí při běžných činnostech bolest necítím. Zato se mi ozvala záda, protože jsem chodila trošku nakřivo a noze ulevovala, ale se zády jsem měla vždycky problém. Už je to taky lepší.“

Na konci roku jste si povzdychla, že vám totálně odešla fyzička. Už jste ji nabrala zpět?

„No stále není tam, kde bych chtěla, ale pracujeme na ní. Kondiční příprava ještě bude dlouhá. Sílu mám dobrou, jenže vytrvalost není úplně skvělá.“

Už trénujete i na kurtu. Jak vám jde tenis?

„To je na tom všem nejvíc pozitivní, v ruce to pořád je, údery jsou úplně v pohodě! Přijde mi, jako by ani žádná pauza nebyla . (smích) Zato nohy neposlouchají, navíc se pořád bojím, aby se mi něco nestalo. Jasně, servis je horší, rameno je totálně zatuhlé, navíc přes tu bolavou levačku dělám výskok i doskok.“

Váš původní plán vrátit se do turnajů na začátku března v Indian Wells tak očividně padá...

„Bohužel, to určitě nestíhám. Budu ráda, když se vrátím v dubnu, ale i to je otevřené. Ono je těžké něco plánovat, můj stav se každý týden vyvíjí trošku jinak.“

Možná je lepší, že nezačnete na tvrdých amerických betonech, ale až na příjemné evropské antuce, ne?

„Přesně tak. Antuka by v tomto směru nemusela být špatná, i když to není můj nejoblíbenější povrch. Teď navíc přibude strach z pohybu, který mám docela velikej. Výhodou je, že budu mít dlouhou přípravu a zvyknu si. Každopádně na turnaje pojedu, až budu na tisíc procent připravená a nebudu se bát běhat.“

Sledujete turnaje, prožívala jste grandslamovou Austrálii?

„Vůbec! I když občas se už na nějaký tenis podívám, výsled ky znám a jsem celkem v obraze. Ale ty první měsíce, jak jsem nechodila, tak sledovat tenis mi nedělalo úplně dobře...“

Jste v kontaktu s kámoškami od tenisu?

„Akorát se ségrou, ale ta už vlastně není od tenisu. (smích) Docela jsem v kontaktu se Švýcarkou Jil Teichmannovou, jinak si s holkama ani nepíšu. Já jsem doma, jejich tenisový život běží dál, nevím, co bychom si povídaly.“

Jak zabíjíte nudu, abyste dlouhou pauzu přežila?

„Tak já jsem docela výletní typ, baví mě cestovat po České republice a poznávat historii. Vedle toho lítáme se Smartwings pravidelně do Málagy, kde bydlíme a zrovna teď tu trénuji, protože v teple se mé noze daří líp. Byli jsme i na Tenerife, kde mám svého druhého fyzioterapeuta, občas lítám za ségrou do Rotterdamu. Ale nebojte se: Nenudím se, netrápím se, doma se mi daří dobře.“

Jaký vás čeká v nejbližších dnech program?

„Já plánuji spíš na týdny než na dny. Teď budu zhruba tři týdny ve Španělsku. Každý den dělám ráno fyzio, pak nějaké tréninky, večer zase fyzio, takže program je celkem náročný. Noze se věnuji fakt hodně, chci ten čas využít. Pokroky vidím, ale jak jsem řekla, jde to celkem pomalu. Pokud bude noha dobrá, chci chodit obden na kurt, hrát z místa a pomaličku pracovat na pohybu. Uvidíme, jak to půjde dál, může se to zaseknout, noha bude natékat, takže je těžké dělat dlouhodobější plány.“