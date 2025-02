Trenér Lojda o návratu Kvitové: rozlučka, nebo do toho šlápne?

V červenci loňského roku porodila syna Petra, v únoru 2025 už se vrátí na tenisové kurty, jak překvapivě odtajnila o prvním únorovém víkendu. Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová se představí na tvrdém povrchu v texaském Austinu koncem měsíce. Zároveň by měla startovat v březnu na významných podnicích v Indian Wells a Miami. Jak vidí její návrat do hry po takřka patnáctiměsíční pauze ve speciálním díle Centrkurtu tenisový expert iSport.cz Jan Jaroch a juniorský vítěz US Open a tenisový trenér Dušan Lojda?

„Pauza to je velká, ale Petra není typ hráčky, která by si to šla jen tak na padesát procent zkusit. Ani to nemá zapotřebí,“ říká Lojda, který se s Kvitovou zná a dodává, že ho ale brzký návrat bronzové tenistky z olympiádu v Rio de Janeiru 2016 překvapil.

Zatím se tedy očekává Kvitové trojboj po Spojených státech amerických, ale co dál? Je vůbec myslitelné objet s malým dítětem celou sezonu? „Pro mě je tohle nejzajímavější otázka, která by na Petru měla padnout. Jak to vlastně dlouhodobě plánuje? Jestli je to je to návrat na pár měsíců, aby si to pro sebe vyřešila a rozloučila se na kurtu, nebo jestli do toho chce opravdu šlapat,“ ptá se Jaroch.

Sledujte celý díl pořadu Centrkurt.