Začal monstrproces kvůli smrti fotbalového boha Maradony (†60): Ukázali mrtvolu Diega!

25. listopadu 2020. Den, kdy se (nejen) v Argentině zastavil čas. Den, kdy zemřel božský Diego Maradona (†60). Soud teď začal řešit, jestli za to může skupinka zdravotníků, která se o legendárního fotbalistu měla starat.

Takový monstrproces kvůli sportovní celebritě svět neviděl od roku 1994, kdy byl v USA neúspěšně souzen za vraždu slavný americký fotbalista a později herec O. J. Simpson (†76). Také u Maradony se o verdikt zajímá celá planeta. Dozví se ho ale nejdříve v červenci, do té doby budou každý týden tři přelíčení, vyslechnuto na 192 svědků, prozkoumán bezpočet zdravotních dokumentů a přehrány inkriminující odposlechy. Vše je přehráváno živě na YouTube a hned první den miliony diváků viděly Diegovu mrtvolu s nesmírně oteklým břichem. „Na fotce je patrné, že ho vůbec neléčili. Byla to vražda!“ ukazoval prokurátor.

Nechali ho umírat

Obžalováno je nyní sedm osob – dvě ženy a pět mužů. Každému z nich hrozí 8 až 25 let za zabití z nedbalosti. „Nebojím se vězení,“ utrousila přitom včera hlavní postava kauzy, neurochirurg Leopoldo Luque. Právě on podle kriminalistů nařídil, že má Maradona podstoupit operaci hlavy, jež ale nebyla nutná a vzhledem k fotbalistově závislosti na alkoholu a kokainu hlavně ani bezpečná. Vždyť také po ní nastaly vážné komplikace, které Luqueho tým ignoroval, a Diego tak umíral, aniž by si toho kdokoli všiml. „Podle zápisu policie byl posledních 12 hodin bez jakéhokoliv dozoru lékařů. To je naprosto nepřípustné!“ zuřil právník Maradonovy rodiny Matías Morla.

Fotbalistova láska se u soudu neudržela: »Ty svině! Ty zku*vysyne«

Emoce vybouchly ještě před startem soudu. Když totiž Maradonova expartnerka Verónica Ojedaová spatřila na chodbě údajné viníky, neudržela se. „Ty zas*aná svině!“ křičela na psychiatričku Cosachovovou. „Ty zku*vysyne!“ počastovala zase hlavního podezřelého Luqueho. Zasáhnout musela dokonce justiční policie! Uslzená Verónica pak v soudní síni seděla vedle podobně zarmoucených Diegových dcer Dalmy, Yaniny a Jany.

SEDM OBŽALOVANÝCH

Leopoldo Luque, neurochirurg a osobní lékař

Agustina Cosachovová, psychiatrička

Carlos Díaz, psychoterapeut

Nancy Forliniová, ředitelka lékařské společnosti

Pedro Di Spagna, lékař

Mariano Perroni, vrchní zdravotní bratr

Ricardo Almirón, zdravotní bratr