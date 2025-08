Fotbalové přestupy ONLINE: Olatunji opouští Spartu, legenda Bayernu jde do Kanady

Pavlu Šulcovi přibyl po přestupu z Plzně do Lyonu v týmu Olympique konkurent do zálohy. Francouzský prvoligový klub přivedl z Liverpoolu anglického reprezentanta do 21 let Tylera Mortona, za kterého podle BBC zaplatil 15 milionů liber (asi 424 milionů korun). Dvaadvacetiletý Morton prošel mládežnickou akademií Liverpoolu a v seniorském týmu debutoval v roce 2021. Do áčka Reds se ale natrvalo neprosadil, připsal si v něm 14 startů ve všech soutěžích. S anglickou jednadvacítkou letos v létě získal titul mistrů Evropy.