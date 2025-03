FAČR schválila smlouvu pro stadion Sparty. Fousek: Nejdůležitější projekt

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 39 )

Vstoupit do diskuse ( 39 )

V soutěži vypsané FAČR na základě pověření od valné hromady asociace uspěla Sparta před rokem v květnu. Na místě současného Stadionu Evžena Rošického by do deseti let měl na Strahově vyrůst nový stadion pro přibližně 35 000 diváků. Postaví ho na své náklady Sparta za odhadovaných 4,5 miliardy korun.

Výkonný výbor FAČR na závěr mandátu schválil bez větších námitek v úterý důležitý dokument – návrh smlouvy se Spartou, po jejímž podpisu se administrativní kolečko dál posune – směřovat bude k udělení stavebního povolení a následnému zahájení výstavby.

„Proběhlo mnoho jednání, řešili jsme náročné záležitosti, je to složitá baterie pozemkově, finančně, právně a administrativně. Výkonný výbor za FAČR smlouvu schválil, teď proběhne režim na straně Sparty. Do 31. března by mělo dojít k podpisu,“ sdělil předseda asociace Petr Fousek.

Podpis ze strany Sparty by měl být spíš formální záležitostí, klub už návrh odsouhlasil před tím, než smlouvu schvaloval výkonný výbor asociace. V plánu je společná tisková konference obou stran, kde dojde k uveřejnění dalších detailů očekávané stavby, která výrazně změní strahovský kopec.

„Jde o jeden z nejdůležitějších projektů českého fotbalu. Vyřešili jsme věc, kterou jsme převzali od předchozího vedení asociace, táhla se minimálně osm let. Je to jeden z největších úspěchů našeho mandátního období. Podpis smlouvy bude dalším milníkem,“ vyzdvihl Fousek.

Projekt tedy probíhá podle daného harmonogramu. „Po podpisu smlouvy začne pětileté období, v něm by měla Sparta zajistit potřebná povolení ke stavbě. Vše zakončí vydání stavebního povolení za součinnosti FAČR,“ dodal místopředseda asociace Jiří Šidliák.