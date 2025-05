Smrt dcery (†18) kouče Komety Pokorného: Na spravedlnost čekali sedm let!

Ta fotka dojala celé Česko! Šťastný strůjce titulu brněnské Komety Kamil Pokorný (57) třímal po vítězné bitvě v rukou trenérskou tabulku a ukazoval nápis »Wendy, ten titul je pro tebe! Táta«. Jeho milovaná dcera Vendulka (†18), kterou před dvaceti lety připravil v Americe o život opilý řidič, byla v tu chvíli zase s ním. Emotivní gesto znovu připomnělo peklo, kterým si rodina extraligového kouče musela projít...

Vendulce bylo v roce 2004 sladkých 18 let, složila maturitu, dostala se na vysokou školu, ale velké prázdniny nechtěla proflákat. Chtěla něco zažít, zlepšit se v angličtině a něco si přivydělat. Vyrazila proto do Ameriky. Rodiče jí zajistili bydlení v rodině ženy pocházející z její rodné Třebíče a v přímořském letovisku Gulf Shores ve státě Alabama si dívka našla hned dvě brigády. Pracovala v rychlém občerstvení a jako hosteska v hotelu.

Onoho tragického dne se vracela na kole z práce. Svým sporťákem ji na křižovatce porazil a odmrštil 42 metrů daleko osmadvacetiletý Terry D. Rodgers, který z místa činu ujel. Stalo se to pouhý kilometr od Vendulčina amerického bydliště. „Byla na místě mrtvá,“ konstatovala pitevní zpráva.

Rodgerse dopadly až dva dny po tragédii na základě anonymního udání. Nejprve zatloukal a tvrdil, že přední sklo svého zeleného sporťáku GMC má rozbité po srážce se srncem. K hrůznému činu se přiznal až při nočním výslechu s výmluvou, že dívce nepomohl, protože se bál trestu.

Ten si nakonec vyslechl až o dlouhých sedm let později, v únoru 2011. Soud ho za zabití a neposkytnutí pomoci poslal na pět let za mříže. „Můj klient přijímá fakt, že nyní půjde za své činy do vězení,“ řekl tehdy novinářům jeho obhájce. Nebyla to ale tak úplně pravda. Už v prosinci téhož roku škemral gauner o podmínečné propuštění. To mu ale bylo zamítnuto. „Teprve na slyšení o vynesení rozsudku Rodgers konečně přiznal, že před incidentem popíjel v baru Flora-Bama,“ vysvělila prokurátorka Hallie Dixonová. „Zaslouží si zaplatit za to, co udělal, a rodina oběti si pro sebe zaslouží určité uzavření,“ dodala.

Sbírka, která (ne)pomohla Bezprostředně po tragédii přišly ještě další zcela nečekané nepříjemnosti. Z amerických médií se do Česka dostala mylná informace, že pozůstalí nemají dost peněz na transport těla zemřelé a že za tímto účelem vznikla sbírka. Nešťastní rodiče si pak museli číst nechutné útoky internetových hejtrů, že budou beztak muset převoz zaplatit ze svých daní. Trenér Pokorný byl tehdy nucen vystoupit a uvést věci na pravou míru. „Pojišťovna Generali, s níž měla dcera smlouvu, se chová naprosto profesionálně a korektně. Sami nezaplatíme ani korunu," řekl tehdy Pelhřimovskému deníku. Žena, u které jeho dcera bydlela, pak vysvětlila, že sbírka nebyla určena na transport. „Konto, které jsme zde založili, bylo naopak na podporu rodičů. Lidé, kteří Vendulku znali, tak chtěli pomoci jejím nejbližším," uvedla.