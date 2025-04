Kapitán mistrů Flek o kouči Pokorném: Kamil je král! Reprezentaci neodmítne

Po konci veteránů Martina Zaťoviče a Tomáše Marcinka dostal během sezony na dres „céčko“ právě on. Reprezentant, mistr světa. A teď už také mistr extraligy pro rok 2025. „Výstřik emocí,“ okomentoval útočník Jakub Flek zlatou tečku v Pardubicích. Do Brna přišel před třemi lety z Karlových Varů pro úspěch. Dočkal se. Po krátkých oslavách titulu už musí zase přehodit hlavu na reprezentaci, s níž ho čeká světový šampionát v Dánsku.

Proč Kometa vyhrála titul?

„Někdy se možná rozkecám o tom, jak jsme se připravovali na sedmé zápasy. Je to takové zajímavé. Teď si to ještě nechám pro sebe. Jsem na celý tým strašně hrdý. Na naše rodiny, fanoušky, celou organizaci a komeťáckou rodinu. Každý si to zaslouží. Moc lidí nám asi v sériích se Spartou a s Pardubicemi nevěřilo. Jejich soupisky byly asi nabitější, ale jenom o tom to není.“

Trvalo vám, než jste se přizpůsobili tomu, co po vás chtěl kouč?

„Každý si to v hlavě nastavil tak, jak měl. Přiznám se, že jsem sám z toho měl trošku obavy. O to víc jsem hrdý, jak jsme tomu systému věřili a zvládli to. Sezona byla nahoru dolů. Byly tam vlny. Někdy mě celý hokej nebavil, prohrávali jsme. Jindy jsem z něho měl hroznou radost. O to víc mě těší, že jsme to dotáhli až na vrchol.“

Trenér Kamil Pokorný po každém utkání vypadá, že právě sfáral z dolů…

„Kamil je král. Hrozně hodnej člověk. I jemu osobně asi nikdo moc nevěřil. I za toho chlapa mám strašnou radost. I když jsme vedli 5:1, on měl hrozné nervy a na střídačce tep 250. Plán byl jiný, měl u nás zůstat Modrák (Jaroslav Modrý), kterého jsme měli všichni rádi, a s týmem si sednul. O to víc jsem radši za Kamila, že se to povedlo.“

Pojedete na MS?

„Cítím se super, zdravý. Nic mě nebolí. Pokud o mě bude mít trenér Rulík a jeho realizační tým zájem, milerád přijedu do kempu a porvu se o místo na mistrovství světa.“