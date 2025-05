Předseda NSA Šebek létal pracovně za sportem v byznys třídě: Cestoval za miliony… do luxusních hotelů

Až moc draze a často cestuješ! Do předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka (53), který rozděluje dotace do sportu, se kvůli drahým výletům za českými sportovci pustili jeho předchůdci ve funkci. Ti pracovali daleko více z Česka.

Singapur, Kanada, Bahamy, Francie a Japonsko. Tak zní výčet nejdražších sportovních výjezdů Šebka za poslední rok a půl. Stát těchto pět služebních cest s ubytováním v pětihvězdičkových hotelích vyšlo podle zjištění iRozhlasu na 2,94 milionů korun. Rozmar bosse, nebo nutnost? „To jsme si my dovolit nemohli,“ shodují se jeho předchůdci Hnilička s Neusserem.

„Oba byli ve funkci během covidu, kdy se sportovní akce téměř nekonaly,“ hájil se Šebek exkluzivně pro Blesk. Omezeními způsobenými koronavirem zdůvodňoval i fakt, že jeho cesta na olympiádu do Paříže vyšla desetkrát dráž (2 miliony Kč), než Neusserova návštěva Her v Tokiu: „Navíc nás letělo deset, zatímco do Japonska cestovali tuším jen ve dvou.“

Luxus v letadle

Šebek si navíc v oblacích užíval pohodlíčka v byznys třídě. „Využívám ji pouze při cestách nad šest hodin a nemyslím si, že to vybočuje ze standardů spojených s výkonem mé funkce,“ dodal Šebek pro Blesk.