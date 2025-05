Přehoď tu čáru, chlape! Rekordman Crouser mění koulařská pravidla. Chce přitáhnout publikum

Nálada byla jako na fotbale. Diváci v historické hale Drake Fieldhouse v Des Moines oslavovali každý hod, při kterém koule překonala čáru. Ryan Crouser vymyslel novou show, která zjevně má divácký potenciál, i když jde zcela proti tradicím olympijského sportu číslo 1.

„Byl to bláznivý závod. Diváci reagovali fantasticky, vypadalo to, že se jim to moc líbilo. Povedlo se to, byl to první skvělý mítink,“ pochvaloval si Crouser premiérový závod své Světové koulařské série.

Borci museli postupně překonávat stále linie označující rostoucí vzdálenosti a každý měl vždy dva pokusy. Podobně jako NFL mohl každý použít vlaječku, kterou mohl hodit do hry, pokud nesouhlasil s posouzením vrhu rozhodčími.

Začínalo se na šedesáti stopách (18,28 metru). Sám Crouser překonal hranici sedmdesáti stop (21,33), ale na metě 72 stop (21,94) skončil. Finalisté Roger Steen a Adrian Piperi překonali 73 stop (22,25). Zvítězil Steen na základě menšího počtu neplatných pokusů.

Staněk: Může to propagovat atletiku

„Viděl jsem to na Instagramu. Vypadalo to celkem zajímavě. Atmosféra tam byla divoká, živá,“ řekl český rekordman Tomáš Staněk. „Já jsem něco podobného absolvoval v Německu na K.O. mítinku v Postupimi. Byl tam turnajový pavouk, prohrál jsem až ve finále s Davidem Storlem. Jsou to kroky, které by mohly propagovat atletiku, udělat z ní něco zajímavějšího, co přináší větší hype.“

Crouserova série pokračovala před několika dny v Columbii, kde Steen obřadně předal pás pro vítěze Paytonu Otterdahlovi, který ho porazil ve finále. Tentokrát závodily i ženy, mezi nimiž zvítězila světová šampionka Chase Jacksonová, která překonala 68 stop (asi 20,72 metru).

„Divácky je to velice zajímavé. Koulí jsem vrhal od juniorů, myslím si, že se tam dost jednoduše ovládá intenzita odhodu. U oštěpu je to trošku složitější,“ komentuje novinku oštěpař Jakub Vadlejch. „Když je potřeba hodit osmdesát metrů nebo osmdesát pět, to úsilí je dost podobné. Na druhou stranu proveditelné to určitě je. Je to zajímavý směr, kterým se Crouser vydal. Můžeme se nechat překvapit, co by se tímhle směrem dalo vymyslet pro oštěpaře.“

V Záhřebu se vrhá u fontán

Pro Vadlejcha a jeho rivaly zatím zůstává nejlepším místem, kde se předvést, seriál Diamantové ligy. Koulaři jsou naopak už zvyklí závodit nejen v netradičních formátech, ale i v prostředí mimo moderní atletické stadiony. Už olympijský závod v roce 2004 se konal ve starověké Olympii. Při slavném mítinku Weltklasse v Curychu závodili na nádraží. V pátek se představí v Záhřebu, kde se koule tradičně koná před místními fontánami.

„Já jsem velký příznivec toho, když se disciplíny vytáhnout mimo stadion. V Záhřebu se hází mezi fontánami a je vidět, že to lidi přitáhne. Za mě je to jedině ku prospěchu,“ pochvaluje si Staněk, který se do Záhřebu chystá a střetne se tam s elitní konkurencí v čele s Crouserem či Novozélanďanem Tomem Walshem.

„O kvalitu asi nebude nouze. Mají tam být téměř všichni nejlepší. Jsem rád, že mezi nimi jsem já a budu s nimi bojovat. Věřím, že nedám kůži lacino,“ usmívá se Staněk.