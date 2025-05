Nizozemec vydražil své olympijské zlato. Jde mi o blaho rodiny. Část peněz půjde na charitu, hájil se

Byla to velká událost. Čtveřice Bolová, Klaverová, Omalla a čtvrtý do party Isaya Klein Ikkink pokořila Američany, Brity či Jamajčany a navíc vytvořila časem 3:07.43 evropský rekord. Hodně na tom měla zásluhu Bolová a její luxusní závěrečný úsek, ale bez nosičů vody by to nešlo.

Omalla k těm pracantům patřil. Medaili vyhrál, je to jen jeho věc, jak s ní naloží, říká si jistě řada z vás. Samotná podstata olympijské tradice a fair play tímto rozhodnutím ale trpí. Omalla zatím sbírá úspěchy jen coby člen nizozemských štafet. Po olympijském zlatu v mixu v loňském roce, je pozlacený i letos. Stal se halovým mistrem Evropy doma v Apeldoornu v závodě mužů na 4x400 metrů.

V posledních dnech se však ukázalo, že pařížské zlato už mu neříká pane. O nejcennější kov z poslední olympiády byla docela pranice a nakonec byla medaile vydražena v přepočtu zhruba za 1,6 milionu korun. Na sociálních sítích Omallovo počínání vyvolalo značnou kritiku. Sám Nizozemc několik dní mlčel, ale nakonec se k celé prodejní akci vyjádřil.

„Chápu negativní reakce, a proto chci objasnit veškerá nedorozumění. Nejde o chamtivost ani o nedostatek respektu k symbolické hodnotě medaile. Nejde o to, že bych byl ve finančních potížích, nebo si chtěl vydělat peníze navíc. Jde o osobní věc. Chci zajistit budoucnost a blahobyt pro mou rodinu. Na mých blízkých mi nejvíce záleží,“ napsal ve svém prohlášení.

Zároveň dodal, že část peněz půjde na charitativní činnost založenou jeho rodiči. „Moje rodina obětovala všechno, abych si mohl splnit sen a vyhrávat medaile,“ dodal Omalla, který připustil, že se svými záměry měl informovat trenéry i kolegy z týmu včetně Bolové. „S odstupem času si uvědomuji, že jsem to měl říct, kolegům ze zlaté štafety, trenérům a všem, kteří se cítili zraněni. Je mi líto, že to bylo interpretováno tak, že jsem hamižný. Mé rozhodnutí bylo založeno na lásce, zodpovědnosti a vděčnosti,“ sypal si popel na hlavu syn ugandského otce a nizozemské matky.

Omalla tak vyinkasuje více než půldruhého milionu za medaili, která váží 529 gramů. Zajímavostí je, že je vlastně stříbrná, protože stříbro ji tvoří z 98,8 procent. Pouze šest gramů z celé hmotnosti je ryzí zlato.