Miliony pro české olympioniky zůstávají v trezoru: Utíkají vám dárečky! Co medailisté dostávají?

Byty, rýže i krávy… Jak to mají ostatní země? Vyplácet peníze za medaili je celosvětová norma. Nejlépe na tom jsou v Hongkongu, kde se za zlato platí v přepočtu 17,8 milionu korun. V Německu zase prachy shrábne i ten, co skončí osmý. To by se Čechům letos taky hodilo… Po světě ale frčí i věcné ceny. V Kazachstánu dostanou medailisté byty, stejně jako v Malajsii, kde už na ně také v garáži budou čekat dvě luxusní fára. Korejci se mohou kromě odpuštění povinné vojenské služby těšit do konce života na rentu, Japonci zase na přísun prémiové rýže. Poláci jsou odměněni exotickou dovolenou nebo diamantem. A pokud zlato přiveze Indonésan, kromě tučné finanční odměny ho čeká nový dům, otevření restaurace na jeho počest a také pět darovaných krav, jež tam považují za posvátné zvíře!