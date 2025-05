Zetterberg, Hedman, Alfredsson, Karlsson, Landeskog, Kronwall, Bäckström… Kam jste se podívali, tam jste narazili na hokejovou superstar. Češi byli za outsidery a ve švédských očích ideální žvanec do čtvrtfinále pro hladové domácí jedlíky. Senzační vítězství 4:3 národní tým odpíchl k bronzové medaili a Seveřanům zavřel šampionát 2012. „Krásný zápas a životní gól mého best frienda Milana Michálka. Co vám budu povídat, velká jindřichohradecká radost,“ vzpomíná s úsměvem tehdejší tahoun Jiří Novotný. Jak dopadne repete po 13 letech?

Kouč Alois Hadamczik seskupil velmi solidní výběr s lídry Petrem Nedvědem, Davidem Krejčím, Alešem Hemským, Martinem Eratem či Novotným. Ale co to bylo proti švédské bandě, která doma brala jen zlato, a ostatní placky by vyházela z okna ven? Ani se k nim nedostali, 17. května se odehrála bitva, kterou rozsekl šikovný bojovník Michálek v čase 59:31. „Některému ze Švédů nadzvedl hokejku, vybojoval puk v rohu, najel si z pravé strany před bránu a jako levák to pověsil pod víko,“ vidí to jako dnes Jiří Novotný.

Sám se v psychicky složitém duelu trefil. Po Nedvědově srovnávačce ceněný centr vypálil na 2:1 po Michálkově asistenci. Ve druhé části navýšil Martin Erat na 3:1, ale pak nastalo švédské peklo a postupné dorovnání na 3:3. Málokdo tipoval, že by Češi odolali vzrůstajícímu tlaku a obrovským šancím, ale bojovníci v červených úborech tlak ustáli a v poslední minutě zorganizovali smrtící akt.

Pro Novotného byl Michálkův velký večer nezapomenutelným zážitkem. „Vyrůstali jsme spolu, hráli za Vajgar a pak na mezinárodní scéně dáváme oba gól v takhle důležitém zápase… Ten Milanův byl určitě jedním z nejdůležitějších v jeho kariéře. Bez toho bychom šli do prodloužení bůhví, jak by to dopadlo. Soupeř byl velký favorit už tenkrát a favorit je podle mého i teď. Ale nemyslím si, že to je z jejich strany takový fičák s ohledem na to, kolik hráčů mají z NHL,“ převádí vzájemnou bitvu do současnosti.

V čem mají teď Češi výhodu?

Akvizic z nejlepší světové ligy najdete v severském týmu dvaadvacet. Nicméně podobnost s tehdejší partií v totožné aréně není čistě náhodná. „Hrají doma, odpovědnost značná, protože už dlouho neudělali zlatou medaili, prostředí je může trochu svázat stejně jako před třinácti roky. Tlak bude jednoznačně na jejich straně, což vnímám jako naši výhodu,“ uvažuje Jiří Novotný.

Jenže už tak napěchovaný soubor Tre kronor přijel na poslední chvíli vytunit William Nylander, autor 45 gólů a 84 bodů v sezoně Toronta. Ale kolikrát se stalo, že příjezd hvězdy last minute nadělal spíš neplechu. Změnily se útoky a budovaná souhra najednou vázla. Co teď? „Takového hráče nemůžete odmítnout, je jedním z nejlepších útočníků na světě se spoustou špičkových dovedností. Může se stát game changerem, anebo taky ne. Rozhodně ale nejde říci, že se jeho příjezdem dostávají Švédové do nevýhody. Já však budu doufat, že tlak na ně ještě víc stoupne a že si třeba spousta hráčů řekne, že on to zařídí. A bude to pak jinak…“

Každopádně nynější sportovní manažer budějovického Motoru reprezentaci věří a šacuje postup do semifinále. „Samozřejmě, že tipuju vítězství, bude to však těžké. Očekávám velký boj, Švéďáci jsou do jednoho vynikající hokejisti, brusliví, velicí kluci. Budou rozhodovat gólmani. Pokud ten náš bude chytat jako proti Americe a nenecháme se vylučovat, máme velkou šanci,“ cítí Novotný.

čtvrtfinále MS 2012 (Globen, Stockholm)

Švédsko-Česko 3:4

Branky: 8. L. Eriksson, 40. Zetterberg, 41. Ericsson – 12. Nedvěd, 17. Novotný, 31. Erat, 60. M. Michálek. Třetiny: 1:2, 1:1, 1:1. Diváci: 10 397.

ŠVÉDSKO: Fasth – Hedman, Hjalmarsson, Karlsson, Kronwall, Brodin, Ericsson – Zetterberg, Franzén, L. Eriksson – Hornqvist, Bäckström, Alfredsson – Landeskog, Kruger, Stälberg – Silfverberg, Persson, Järnkrok – Larsson. Trenér Märts.

ČESKO: Kovář – Nakládal, Blaťák, Krejčík, Čáslava, Krajíček, Mojžíš, Němec – M. Michálek, Plekanec, Erat – Tenkrát, Krejčí, Frolík – Hemský, Nedvěd, Koukal – Petružálek, Novotný, Průcha – Vondrka. Trenér Hadamczik.