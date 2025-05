Pastrňák proti kamarádům. Teď už nejsme v kontaktu, řekl švédský parťák

Oba si na světový šampionát přivezli z Bostonu excelentní formu. David Pastrňák se po další stobodové sezoně v NHL posunul do pozice nejproduktivnějšího hráče turnaje se 14 body v sedmi zápasech, Elias Lindholm zaostává o tři zápisy, ale se sedmi góly je děleným nejlepším kanonýrem mistrovství.

„Snažím se dělat to nejlepší, co dokážu, a on je prostě třída. Očekával jsem, že bude v bodování nahoře. Já nejsem takový, abych se snažil ho za každou cenu překonat. Zatím to ale šlo na turnaji dobře a musím se snažit v tom pokračovat,“ hodnotil výkony bostonský útočníků sám Lindholm.

Článek pokračuje pod infografikou.

Dopředu je jasné, že úspěch na šampionátu bude z velké části stát na obou tahounech. Jeden z hráčů Bruins však bude po čtvrtfinále zklamaný. Češi narazí na Švédsko ve čtvrtek večer a mezi čtyřku nejlepších proklouzne jen jeden z nich.

„Bude zábava se s Pastou potkat, stali se z nás dobří přátelé,“ těší se na vzájemný střet švédský centr. Provokování a snahu vyhecovat klubového parťáka si podle svých slov odpustí. „Ne, jsme dobří kamarádi, takže nic takového,“ odmítl na dotaz švédských novinářů.

Chtěl Rakousko, narazí na mistry světa

Lindholm s výběrem Tre Kronor procházel skupinovou fází sebejistě až do střetu s Kanadou v úterý večer. Švédové inkasovali z prvních šesti zápasů pouhé tři góly, s Javorovými listy ale padly 3:5. „Nebyl to z naší strany dobrý zápas. Vyhráli zaslouženě,“ připustil centr Bruins. Porážka je pro něj a jeho spoluhráče zásadní komplikací. Místo papírově slabšího Rakouska narazí Švédové hned na úvod vyřazovacích bojů na úřadující mistry světa.

„Mají šikovné hráče. Musíme se mít na pozoru, když budou v našem pásmu, a udělat maximum, abychom je zastavili,“ vyhlásil Lindholm. Sám loni v Praze chyběl, v týmu ale dál zůstává drtivá porážka 3:7, kterou Švédové v semifinále utrpěli s českými hokejisty. Hlavní slovo si tehdy vzali dvougóloví Lukáš Sedlák a Dominik Kubalík, Pastrňák proti zemi, v níž dříve hrál, nebodoval.

Anketa Kdo postoupí ze čtvrtfinále MS 2025? Švédsko Česko

Teď má speciální motivaci. Po skupině v Dánsku míří do Stockholmu, kde na něj čeká jeho švédská manželka s dcerou a zbytek její rodiny. Pasta proti sobě navíc bude mít dobré kamarády, vedle Lindholma také Williama Nylandera, last minute posilu severské země.

Spolu hráli v mládeži v Södertälje, už jako soupeři za Boston a Toronto absolvovali spoustu tvrdých vzájemných bitev. Nyní je čeká další, po vyřazení z play off NHL si elitní Švéd vzal čas na rozmyšlenou a poté zamířil domů bojovat o medaili. Výběr Radima Rulíka vyzve Švédsko ve čtvrtek od 20:20.

„Češi mají dobrý tým. Podívejte se na loňské mistrovství světa. Odehráli neuvěřitelně dobrý turnaj a mají spoustu dobrých hokejistů. Vždycky je větší zábava hrát proti nejlepším týmům a nejlepším hráčům na světě,“ prohlásil před klíčovou bitvou obránce Rasmus Sandin.