Dobrý start Seemanové na MS: Budu se s holkami prát. Proč měla nešťastnou pozici?

Jak hodnotíte start do šampionátu? Ve své rozplavbě jste doplavala o pět setin těsně druhá za Australankou Jamie Perkinsovou.

„Bylo to takové ospalé, ranní, ale plavalo se mi to docela dobře. Můj cíl byl doplavat první, nebo druhá, ale viděla jsem, že tam s holkama plujeme, tak jsem jim to ke konci nechtěla dát.“

Jakou jste měla pro rozplavbu taktiku?

„Moje pozice tady byla nešťastná v tom, že jsem byla v první nasazené rozplavbě. Člověk to nikdy nesmí podcenit, protože se může stát, že poslední dvě rozplavby budou rychlé. Tím, že se tady dvoustovka nejela ani ve štafetě, člověk neví, jak to holky chtějí rozjíždět. Můj cíl byl být na stěně první, nebo druhá. Hlídala jsem si výjezdy, chtěla jsem to jet takticky, jak jsme si řekli.“

Říkají něco ranní výsledky o formě soupeřek?

„Určitě ne. Jsou tam favoritky, které jsou dole. Rozplavby nic neříkají, spíš jde o to, aby se tam člověk dostal a nepodcenil to.“

Ukáže semifinále, jak kdo na tom je?

„Holky i já jsme měly nějaké závody, které o sezoně něco vypovědí. Nějaké informace určitě máme. Není to, že bychom byly blindsided (slepé – pozn. red.). Ale svět je vždycky jiný. Jde o to, komu to jak sedne v ten moment. Nikdo nikoho nehodnotí.“

Jak se cítíte vy?

„Měla jsem jenom dva závody na Mare Nostrum, bylo pro mě příjemné překvapení, že už tam se mi podařilo jet jedna padesát pět. Nechci to nijak hodnotit. Tahle sezona je pro mě o tom, abych v závodě zvládla odjet, co jsme si řekli s trenérem a jet to takticky a technicky dobře. Nemám na sebe žádné očekávání, chci do toho dát všechno jako vždycky. A doufám, že z toho bude nějaký hezký čas.“

Jak se těšíte na semifinále?

„Těším se moc, uvidíme, jak rychlé to bude. Určitě se budu s holkami prát.“

Nejrychlejší časy rozplaveb

Pořadí Jméno Čas 1. Erika Fairweatherová (N. Zél.) 1:56,54 2. Erin Gemmellová (USA) 1:56,74 3. Mollie O´Callaghanová (Austr.) 1:57,04 4. Jamie Perkinsová (Austr.) 1:57,08 5. Barbora Seemanová (ČR) 1:57,13 6. Ja-sin Liou (Čína) 1:57,33 7. Claire Weinsteinová (USA) 1:57,38 8. Aimee Cannyová (JAR) 1:57,53

Další favoritky