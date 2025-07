Blain: Minulá sezona? Kvůli zranění psychicky nejtěžší výzva. Hodně jsem si toho uvědomil

Má za sebou jednu z nejnáročnějších sezon kariéry. Kanadský obránce Jérémie Blain se v Hradci Králové pral se zdravotními problémy, za celý ročník extraligy stihl jen šest zápasů základní části a další tři v play off. Po konci v kádru Mountfieldu si jako další výzvu zvolil Kladno. O tom, že chce zůstat v Česku, měl okamžitě jasno. „Jsem tu skoro osm let, už to tady vnímám skoro víc jako domov než v Kanadě,“ rozpovídal se třiatřicetiletý hokejista na startu přípravy s novým týmem.

Co říkáte na přestavbu Kladna pod novým majitelem?

„S Plekym (sportovním ředitelem Tomášem Plekancem) tu nastavili nový směr a chtějí postavit takové Kladno, jaké bývalo. Chtějí se tu měřit s ostatními, mít dobrý tým. Je zábava u toho být hned první rok a pokusit se pomoct toho docílit. Moc se na to těším.“

Na led se vracíte po náročné sezoně, kdy jste odehrál kvůli zdravotním trablům jen devět zápasů. Co jste během roku prožíval?

„Psychicky to byla asi nejtěžší výzva, jakou jsem zažil v hokeji i mimo něj. Hodně jsem se toho naučil, hodně věcí si uvědomil. Teď jsem ale připravený na novou výzvu a psychicky dobře nastavený.“

Probírali jste se zástupci Kladna hodně vaše zdraví?

„Ano. Mluvili jsme o tom dopředu a na něčem jsme se domluvili. Mám ale dobré doktory a fyzioterapeuty, takže jsem připravený.“

Do hry jste po dlouhé přestávce naskočil až v play off. Stíhal jste hned tempo?

„Bylo to těžké. Vrátil jsem se během druhého kola proti Pardubicím, takže derby. Nebyl jsem úplně připravený. Těžká situace, ale chtěl jsem být na ledě. Věděl jsem, že se po sezoně asi přesunu jinam, takže jsem chtěl dokončit sezonu s kluky. Udělal jsem si tam kamarády do konce života, kvůli nim a fanouškům jsem chtěl hrát. Hradec pro mě hodně znamená, proto jsem chtěl hrát ještě aspoň jeden zápas doma před odchodem.“

Během play off už jste věděl, že půjdete do Kladna?

„Ne, ale věděl jsem, že za sebou mám těžkou sezonu, a že s lidmi z vedení jsme některé věci neviděli stejně. Rozumím, že je to i byznys. Vzadu v hlavě jsem věděl, že by to mohl být můj konec v Hradci. Proto jsem se chtěl ujistit, že si ještě zahraju s kluky na domácím ledě.“

Měl jste hned jasno, že chcete zůstat v extralize?

„Rozhodně. Žiju v Praze už sedm let, mám tam přítelkyni. Mám Česko rád, nechci se stěhovat.“

Teď možná budete mít možnost zahrát si v týmu s Jaromírem Jágrem. Jaké bylo ho bránit z pozice soupeře?

„Má hokejku přes půlku hřiště, když se dostanete k němu, nemůžete získat puk. Musíte se postarat o to, aby se k puku vůbec nedostal. Pokud se k němu dostane, je hotovo. Vystrčí zadek a nemáte šanci.“