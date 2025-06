Rulík vybral první jména pro olympiádu. V šestici z NHL nechybí Gudas ani Pastrňák

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorový olympijský turnaj v Miláně prvních šest hokejistů: brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, jeho klubového spoluhráče obránce Radka Gudase a útočníky Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou z Bostonu, Martina Nečase z Colorada a Ondřeje Paláta z New Jersey. Jak by celou olympijskou sestavu složil iSport.cz? Čtěte ZDE>>>

Všech šest hráčů patřilo do týmu, který loni vybojoval na domácím mistrovství světa v Praze po 14 letech zlato. Nyní mají jistotu, že se představí pod pěti kruhy, kam se hráči z NHL vrátí poprvé od turnaje v Soči 2014. V již nominované šestici může nastat změna pouze v případě zranění. Kompletní soupisky jednotlivých týmů budou oznámeny na začátku roku 2026.

„Výběr prvních šesti hráčů považuji za naprosto logický, jelikož právě tito hráči tvořili kostru týmu na světovém šampionátu v roce 2024, na kterém jsme získali zlaté medaile,“ řekl k nominaci generální manažer Jiří Šlégr.

Pastrňák s Palátem figurovali v říjnu 2021 spolu s dalším forvardem Jakubem Voráčkem již v první nominované trojici pro OH v Pekingu, kam se měli původně vracet hráči z NHL.

“Byl jsem ohromně šťastný, když jsem se to dozvěděl. Zahrát si za Česko na olympiádě byl můj dětský sen, jsem tím poctěn a dojalo mě to. Miluju hrát za národní tým a vždycky to milovat budu. Přijímám to s velkou pokorou,„ řekl tehdy Pastrňák.

Vedení NHL však nakonec své hráče na akci nepustilo kvůli tomu, jak výrazně zasáhl koronavirus do programu zámořské ligy.

Devětadvacetiletý Pastrňák, jenž je považovaný za jednoho z nejlepších hokejistů současnosti, se tak dočká své první účasti pod pěti kruhy v Itálii. Na mistrovství světa se představil šestkrát, vedle loňského titulu, o němž rozhodl vítězným gólem, má i bronz z MS 2022. Letos byl nejproduktivnějším hráčem šampionátu.

Turnaj hokejistů s 12 týmy se uskuteční od 11. do 22. února 2026. Po rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru z konce května, podle něhož na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo nemohou v týmových soutěžích hrát zástupci Ruska a Běloruska, budou soupeři Čechů v základní skupině A Kanada, Švýcarsko a Francie, která nahradila ruský výběr.

Ve skupině B budou hrát Finsko, Švédsko, Slovensko a domácí Itálie, v céčku USA, Lotyšsko, Německo a Dánsko.