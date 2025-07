Švancarova manželka Kamila je po náročném zákroku: Posouvali jí čelisti

Kdo se nikdy nebál cestou k zubaři? Manželka bývalého fotbalisty Petra Švancary (47) Kamila (39) strach přiznala na Instagramu. Dentista jí musel zlomit a následně posunout čelist. Po zákroku teď nemůže osm týdnů jíst.

„Operace proběhla v klidu a po 24 hodinách na »jipce« začalo na čelistním oddělení to pravý dobrodružství. Otoky, bolesti, tlak, únava, bezmoc,“ smutnila Kamila a svěřila se i s podrobnostmi: „Žvýkací svaly se přetahují pomocí gumiček, úplně se mění můj způsob žvýkání. To je jedna z nejbolestivějších částí. Svaly najednou musí fungovat úplně jinak.“

Operace byla dlouhodobě plánovaná, Kamile totiž už odmala do sebe nezapadaly čelistní klouby. „Proces není jednoduchý fyzicky ani psychicky, ale věřím, že to vede k lepšímu životu bez bolesti. Teď mě čeká šest až osm týdnů jen na tekuté stravě přes brčko. A to je pro někoho, kdo nesnáší diety a miluje jídlo, fakt výzva,“ dodala finanční poradkyně. Zářijové páté výročí svatby tak pro ní s Petrem budou asi ve znamení návratu jídla!