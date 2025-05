Saros za mantinelem: Nechám si tady hokejku. Ocenil Pastrňáka, zůstane Vrána v Nashvillu?

Ve čtvrtečním otvíráku Českých hokejových her se postavil do finské branky Juuse Saros z Nashvillu. Hvězdný gólman během úvodních sedmi a půl minuty třikrát inkasoval. Finům v první třetině nešly nohy, český tým zvítězil 4:2. Druhé utkání se Švýcarskem bylo proti tomu v podání celku Suomi katastrofa. Možná i proto, že Saros seděl na tribuně.

Finové dostali nakládačku 2:8. Osm gólů jim v mezistátním zápase nasypali naposledy Rusové v roce 2015. Hra severského týmu neměla šťávu, působila až apaticky. Nejvíc zaujal útočník čtvrté lajny Tommi Tikka, když na konci první části u mantinelu tvrdě sundal Svena Andrighetta. A ještě brankář Emil Larmi, který po šestém gólu střídal a u lavičky vzteky mrštil rukavicemi.

Nahradil ho Justus Annunen. Jeho parťák z Predators se mezitím vynořil z kabiny. „Nechám si tady hokejku, jo? Můžete ji pohlídat a občas na ni mrknout?“ zeptal se za mantinelem postávající Juuse Saros, než se odebral na tribunu. Finskou jedničkou byl na únorovém turnaji NHL 4 Nations Face-off. Dá se očekávat, že jí bude poprvé taky na mistrovství světa. „Sezona se nám moc nepovedla. Loni jsem po vyřazení z play off nejel, tím větší mám letos chuť,“ utrousil.

Saros získal s finským týmem na mistrovství světa stříbro v letech 2014 a 2016. Před jedenácti lety získal rovněž juniorský titul mistra světa v Malmö. Finové tehdy vyřadili ve čtvrtfinále český tým, za který nastoupil taky Jakub Vrána. V průběhu sezony přišel do Nashvillu z Washingtonu. „Hráli jsme proti sobě už v mládeži snad od šestnácti let. Dobře se známe. Fajn kluk. Měl těžkou sezonu, taky prodělal zranění. Hrál něco kolem patnácti zápasů. Ale nejsem si jistý, jestli s námi zůstane,“ prohodil 29letý gólman.

Z Pasty vyrostl skvělý hráč

Od juniorských výběrů se střetával taky s Davidem Pastrňákem, který hrál v Malmö na dvacítkách poprvé. Ve čtvrtfinále za stavu 3:1 trefil tyč, Finové zápas otočili a zvítězili 5:3. Nakonec získali zlato. Obrátili i finálový duel se Švédy. „Pastu znám taky dlouho. Vyrostl z něj skvělý hráč. Vím, že bude na mistrovství světa. Vynechal snad jen jednou. Loni přijel a ve finále dal velký gól,“ ukázal Saros, že je v obraze. Než usedl ke skupince nehrajících spoluhráčů.

Pro Nashville sezona skončila obrovským zklamáním. Loni v létě vydatně posiloval. Saros v předstihu prodloužil na dalším osm let za 7,74 milionu dolarů ročně (asi 171 milionů korun). Jenže Predators nepostoupili do play off.

Celou sezonu se potáceli u dna NHL, nakonec byli třetí nejhorší v celé lize. Očekává se, že účastník dvou Utkání hvězd NHL a finalista Vezina Trophy ze sezony 2021/22 se v příštím ročníku zlepší a opět se vrátí mezi elitu. Totéž si od něj slibují Finové na mistrovství světa. Od zlata v roce 2022 neprošel dvakrát přes čtvrtfinále. Saros je ten, kdo jim má pomoct tohle změnit.