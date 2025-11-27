Liverpool se topí: NEJ krize za posledních 70 let. Nemám obavy o místo, říká Slot
Trenér fotbalistů Liverpoolu Arne Slot označil domácí porážku 1:4 s Eindhovenem v Lize mistrů za šokující. Anglický šampion prohrál potřetí po sobě o tři góly a ponořil se do největší klubové výsledkové krize za více než 70 let. Přesto sedmačtyřicetiletý nizozemský trenér na tiskové konferenci po utkání uvedl, že stále cítí podporu vedení.
Brankář české reprezentace Matěj Kovář odchytal na Anfieldu za PSV celý zápas a podílel se na obrovském překvapení. Liverpool prohrál devět z posledních 12 soutěžních utkání, což je jeho nejvíce porážek od období 12 zápasů od listopadu 1953 do ledna 1954 (také devět), uvedla statistická společnost Opta.
Sotva uvěřitelná série pro tým, který před pár měsíci suverénně získal titul v Premier League a poté v letním přestupovém období utratil 570 milionů dolarů (téměř 12 miliard korun) za nové hráče. „Je to šok. Velmi, velmi nečekané,“ řekl Slot, jehož pozice je pod stále větším drobnohledem.
Bývalý trenér Feyenoordu uvedl, že vzhledem k výsledkům je nevyhnutelné spekulovat o jeho budoucnosti. „Pokud nějaký trenér na světě prohraje tolik zápasů, kolik jsme jich prohráli my, je celkem normální, že si o tom lidé něco myslí. Jestli je to spravedlivé, nebo nespravedlivé, to musí posoudit jiní. Je to normální? Myslím, že ano. Pokud prohrajete tolikrát, začne se o tom mluvit,“ uznal kouč.
Porážka s Eindhovenem ukončila sérii 16 vítězství Liverpoolu po sobě ve skupinové/ligové fázi soutěží UEFA na Anfieldu. Výsledek 1:4 navíc znamená jeho největší domácí porážku v evropských pohárech. Následoval po prohrách 0:3 s Manchesterem City a Nottinghamem z předchozích dvou zápasů.
Trenér věří, že krizi ustojí. „Jak jsem už říkal, mám velkou podporu, a to i shora. Tak by to mělo být. Rozhodně mám pocit, že jsem stále ten správný trenér. Nevolají mi každý den, aby mi řekli, že mě podporují, ale cítím důvěru. Teď po zápase jsem s nimi ještě nemluvil,“ řekl Slot.
„Nemám obavy o svou pozici. Musíme se zlepšit a snažím se o to každý den. To je můj cíl: zlepšit tým,“ ujistil kouč. Dalším soupeřem bude v Premier League v neděli West Ham. „Musíme se prostě postavit tomu, v čem jsme, a tvrdě bojovat. Je čas začít vyhrávat zápasy,“ slíbil Slot.
Situaci mu komplikuje početná marodka. Liverpool je v Lize mistrů na 13. místě, což mu stále dává dobrou naději na postup do vyřazovací fáze. V Premier League mu jako obhájci titulu patří až 12. příčka.