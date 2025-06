Nedvěd dal sbohem šejkům a míří k repre: Překvapivá reakce Dary!

Fotbalový velikán Pavel Nedvěd (52) sice strávil velkou část své kariéry v Itálii, která je pro něj druhým domovem. Po neblahém konci v Juventusu a následné pauze chtěl ale okusit také práci v exotice a kývl na pracovní nabídku v Saúdské Arábii. Moc dlouho tam však nevydržel. Po pár měsících balí kufry a míří vstříc výzvám u české reprezentace. Co na to jeho partnerka Dara Rolins (52)?

Legendární útočník se má stát manažerem reprezentačního A týmu a také U21. V Saúdské Arábii si tak zabalil kufry už po pouhém půl roce působení. Jeho partnerka Dara Rolins přitom působila z výzvy v oblasti Perského zálivu nadšeně.

„Jsem šťastná, že máme oba vášeň jak pro sebe, tak pro práci, která nás baví, naplňuje, žene dopředu. Respekt pro potřebu realizovat se v tom SVÉM světě je pro každý zdravý vztah klíčový,“ reagovala tehdy zpěvačka pro televizi Markíza. A zatímco přesun k Arabům Pavel nejspíš se svou milou konzultoval důsledně, návrat do domoviny pro ni bylo pořádné překvápko!

„O tom já nic nevím, opravdu. Asi se to upeklo dneska. Ještě se mi s tím nesvěřil,“ vyjádřila se Dara zaskočeně pro TN.cz. „V minulosti jsme se o tom bavili, ale asi to nebylo v plánu takhle hned,“ přemítala. Z rozhodnutí Nedvěda má ale radost. „Vztahu sluší víc, když jsou lidi pohromadě. Saúdská Arábie je daleko. Není to Itálie, kam se dalo doletět za 40 minut. Tenhle faktor určitě Pavel zvažoval. Říkáte mi ale něco, o čem já opravdu upřímně nic nevím,“ zdůraznila.

Slovenská zpěvačka se za svým partnerem do Saúdské Arábie několikrát vypravila a minimálně na sociálních sítích to působilo, jakože si odlišné prostředí velmi užívá. „Je to velmi podobné, jako když jezdíte do Emirátů, kde jsme často. Máme tam i nějaké domy. Mají tam jinou mentalitu a je tam hrozné horko, až to člověka trochu otravuje,“ shrnula své pocity Dara, která se počátkem roku pochlubila prstýnkem a zásnubami s fotbalovou legendou.