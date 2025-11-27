Hrdina Legie Hloušek před soubojem se Spartou po uši v dluzích: Trable s berňákem!
Na fotbalových trávnících kolikrát trefil jackpot. Ale v životě vsadil na špatnou kartu! Adam Hloušek (38), který si zakopal s Legií i Ligu mistrů, proto teď má oplétačky se soudy a úřady.
Bývalý reprezentant a exslávista ve Varšavě oslavil tři tituly v řadě v letech 2016 až 2018. Jenže už při angažmá v Polsku kvůli gamblerství dlužil, kam se podíval. Takže na dnešní mač Konferenční ligy Legia – Sparta (21:00, Nova Sport 5) teď nejspíš nemá ani pomyšlení.
Musí makat jako šroub, aby uspokojil zástup věřitelů včetně bývalých parťáků z aktuálně až 12. týmu Ekstraklasy. Krajan Tomáš Necid (36) a další přihlásili pohledávky celkem za skoro 11 milionů kaček!
Neschovávám se!
Hloušek šel s pravdou ven a vyhlásil bankrot až v únoru 2023, těsně před dražbou rodinného domu jeho rodičů v Semilech. Exekuce na barák byla vyhlášena kvůli nelítostnému přístupu bývalého spoluhráče z nároďáku i Slavie Ondřeje Čelůstky (36), jemuž Adam ručil právě nemovitostí.
„Nejsem gauner. Před ničím se neschovávám,“ vykládal tehdy krajní bek či záložník s osmi starty za Česko, jenž si na živobytí vydělával i v Plzni nebo německém Norimberku. Blesk z veřejně dostupných listin zjistil, že fotbalový dlužník se opravdu snaží splácet. Ale zkraje října měl trable s finančními úřady a Krajský soud v Hradci Králové jej vyzval k zaplacení 116 tisíc Kč a pár drobných. A co kdyby dělal mrtvého brouka?
„Insolvenční soud z takového chování může dovozovat nepoctivý záměr a nedbalý přístup k insolvenčnímu řízení,“ píše se v usnesení. Hloušek se však hrozby tvrdších podmínek oddlužení zalekl a před dvěma týdny poslal potvrzení o platbě, ale tak nějak po svém: „Zbývající částku 26 056 Kč jsem schopen zaplatit nejpozději do 19. 12. 2025.“