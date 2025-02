Nedvěd úřaduje u Arabů a Dara... Objevuje kouzlo Rijádu

Když Pavel Nedvěd (52) pracoval a žil v Itálii, bylo to celé o něco jednodušší. Měl po svém boku děti Pavlíka s Ivankou a jeho partnerka Dara Rolins (52) to k němu z Česka taky měla co by kamenem dohodil. Fotbalová legenda ale nedávno kývla na nabídku ze Saúdské Arábie, což je přece jenom o kousek dál. A Dara za ním teď zamířila na návštěvu...