Čtete: TOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Výhrou prvního a snad i nejnabitějšího ročníku Tipsport Gamechangeru dosáhl kariérního maxima. Bojan Veličkovič, jeden ze čtyř přemožitelů Jiřího Procházky, vystřílel velterovou divizi, dostal se do první světové padesátky a stal se nekorunovaným králem Oktagonu. Mimořádně všestranný bijec, který je schopen jak bleskových finišů, tak výher v dlouhých úmorných bitvách, by kvalitou perfektně zapadl to prestižní TOP 3. Do druhé poloviny žebříčku jej dostala více než roční neaktivita. Šestatřicetiletý Srb po triumfálním finále navíc údajně zvažoval konec kariéry a převzetí trenérské role. Titulové ambice nicméně převládly, na červnové akci v Edenu se totiž střetne s Ronaldem Paradeiserem. Výsledek tohoto duelu pravděpodobně určí novou jedničku divize.

Věk: 36 let

Kategorie: velterová váha (-77,2 kg)

Bilance: 25 výher / 12 proher / 2 remízy

Bilance v Oktagonu: 7 výher / 2 prohry

Ukončení: 8 KO / 11 submisí

Cenné skalpy: Ion Surdu, Alessio Di Chirico, Andreas Michailidis

Tituly: vítěz Tipsport Gamechanger 2023, SBC (2020), americké RFA (2016)

Srbský bojovník Oktagonu Bojan Veličkovič • Oktagon MMA