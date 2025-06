Karlos Vémola se vrátil na místo činu – pražský Royal Theatre, kde se před šesti lety oznámil jeho první duel s Attilou Véghem. Tentokrát namísto zápasové novinky přišel s předpremiérou dokumentární série, která příští pondělí odstartuje na stanici Prima Cool.

Hned prvnímu dílu se daří diváky vtáhnout do příběhu unikátního sportovce, mapuje první tréninky, závody i vítězství titulů. Odhaluje však zároveň také stinnou stránku Vémolova dětství, ať už soustavné přetrénování řízené otcem, který chtěl syna dovést na olympiádu, nebo šikanu na základní škole.

„Velký kluci mě mlátili, tahali ze schodů, a protože vážili o dvacet, třicet kilo víc, nic jsem s tím neudělal. Každou přestávku se to stalo. Vzali mě za nohy a táhli tři patra dolů. Dělali si ze mě prdel, že jsem mistr republiky v zápase, ale nedokážu se jim ubránit,“ vypráví Vémola. „Zlomilo se to ve mně, opustil jsem zápas. Táta pak se mnou dlouhou dobu nemluvil, myslel si, že jsem přišel věku, kdy jsem chtěl chlastat, balit holky a pařit,“ doplňuje.

Nadějný zápasník zhrzený šikanou zanechal žíněnku za sebou a vydal se do světa kulturistiky. „Naivně jsem si myslel, že na velikosti záleží. Říkal jsem si, že když budu velkej, nikdo už mi nic dělat nebude,“ povídá Vémola v dokumentárním snímku, který dále popisuje jeho cestu do Anglie a následný přechod do MMA.

Filmaři neznalí MMA a otevřený konec

Dokument vznikal déle než rok v režii Filipa Štočka a v produkci Kryštofa Davida. „Začátek natáčení byl složitej. Protože když za vámi přijdou dva frajeři, kteří nikdy neviděli MMA, před vámi zrovna točili nějaký Porno! (dokumentární série) a osloví vás, že by s vámi chtěli dělat dokument, je to těžký,“ ohlíží se Vémola rok zpátky na první jednání s filmaři.

Proč se nakonec rozhodl svěřit své vzpomínky a minulost do rukou Štočky a Davida? „V prvním dokumentu (Karlos), který o mně vznikl, bylo sice hodně toho, jaký jsem střelec, ale chyběla tam ta sportovní stránka. A musím říct, že věci, který mi v prvním dokumentu chyběly, tady najdu. Ať už to jsou pro mě velký chvíle v začátcích, kde zabrali rozhovory s mými starými trenéry, pak přijeli do Anglie a mluvili s klukama, kteří mě utvářeli, formovali. Hned na začátku jsem jim řekl, aby po mně nechtěli zprostředkovávat rozhovory s mými rodiči. Ale co dokázali dostat z mých rodičů, kdy můj táta úplně nesnáší kamery a moje máma to samé? To jsou opravdu velký věci. Klobouk dolů! A zachycují věci, které jsem nečekal,“ netají Vémola spokojenost s výslednou podobou dokumentu.