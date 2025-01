Marpo: Odveta s Vémolou je reálná. Trashtalk s Mikuláškem mě nebavil

Rapper a bojovník. Otakar „Marpo“ Petřina se před Vánoci vrátil do ringu, aby se na pražské akci Fight Night Challenge střetl s bývalým bojovníkem Oktagon MMA Václavem Mikuláškem. Ze zápasu odešel poražený a se zraněním kolene. Dát boxu definitivně sbohem však prozatím nechce, připouští, že by jej zajímala odveta s Karlosem Vémolou. „Závisí to jen na penězích. Když zápas někdo zaplatí, Karlos do něj bez problému půjde,“ vypráví Petřina v nové epizodě podcastu Fight!

Z hudebního podia do boxerského ringu. Rapper a bývalý thaiboxer Otakar Petřina se po třech letech od zápasu s Karlosem Vémolou opět vydal mezi provazy, tentokrát se postavil Václavu Mikuláškovi, někdejší stálici Oktagonu. Čtyřicetiletý muzikant překonal výrazný váhový rozdíl i brzký knockdown a v duelu se udržel do závěrečného gongu. Prohrou na předvánočním turnaji Fight Night Challenge však jeho plány nekončí.

Stejně jako všechny Mikuláškovy zápasy, ani ten s Petřinou se neobešel bez řady faulů, projevů nesportovního chování a dalších kontroverzí. Čtyřiatřicetiletého rappera ostříleného duely v thajském boxu i pouličních bitkách však nečisté zákroky nijak nevyvedly z míry. „Ano, dostal jsem koleno, ale neřekl jsem si: Sakra, to je nefér! Podobné věci jsem pokaždé přešel. Ostatně, později jsem na nějakém videu viděl, že jsem ho při úhybu nechtěně trefil hlavou. Také jsem ho po thaiboxersku strhnul na zem, což se v klasickém boxu nesmí. Přišlo mi to vtipné,“ vypráví s úsměvem.

Fokusu na výkon Petřinu nezbavily ani Mikuláškovy slovní výpady na tiskových konferencích před turnajem. „Nemohl se mi dostat do hlavy. Největší trashtalk jsem zažil s mojí kapelou. Známe se desítky let, věděli jsme navzájem naše slabiny a nebáli se je využít. Naučilo mě to promptně a vtipně reagovat,“ krčí Marpo rameny.

Záhy však přiznává, že jej slovní výměny oproti dřívějšku nebavily. „Cítil jsem se utahaně. Už mě unavovalo se dokola hádat a přeřvávat. S Vaškem to navíc ani jinak nejde, protože se pořád opakuje a ještě se rád směje vlastním vtipům… Běželo mi hlavou, že to chci mít za sebou,“ přiznává.

Byť si z ringu namísto výhry odnesl zranění, nelituje. Docílil vytyčených met. Zhubnul dvanáct kilo a potvrdil si, že v něm stále vězí srdce válečníka. „Ve dvaceti jsem byl plný testosteronu a vůbec jsem o tom nepochyboval. Teď jsem si jistý nebyl, s věkem a rodinnou přeci jen zpohodlníte. Ukázalo se ale, že se ještě dokážu naštvat, ustát rány a jít se pobít,“ vypráví dvojnásobný otec.

Další bojový milník? Odveta s Vémolou. Té se Petřina hlasitě domáhal ještě několik měsíců po jejich prvním duelu, který v roce 2022 naplnil pražskou O2 arenu. „Závisí to jen na penězích. Když zápas někdo zaplatí, Karlos do něj bez problému půjde,“ myslí si Petřina. „Chtěl bych ale, aby byl v ringu nějaký rozhodčí evropské úrovně, který by zamezil tomu, co se dělo minule,“ dodává.

Co dále zaznívá ve video rozhovoru:

Láká Petřinu zápas v thajském boxu na turnaji PML?

Jak vznikla spolupráce s KSW?

Jednal o odvetě s Vémolou s vedením Oktagon MMA?

Co poradil Jiřímu Procházkovi po druhé prohře s Alexem Pereirou?

Proč přijal zápas s kontroverzním Václavem Mikuláškem?

Jak se posunula česká rapová scéna, a kterého interpreta nejvíce respektuje?