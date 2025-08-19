Masochista Jindřich: Kouč Slavie na tribuně u Nisy
Pozdvižení vyvolala přítomnost trenéra Slavie na novnářské tribuně. Bedlivým pohledem sledoval svůj dřívější tým Liberec, který nastoupil proti nynějšímu největšímu rivalovi Spartě.
Po lopotné plichtě v Jablonci zůstal na severu jako divák. Byla v tom od šéftrenéra Slavie Jindřicha Trpišovského (49) notná dávka masochismu.
Když šplhal v Liberci na novinářskou tribunu, musel tušit, že pokud tam Sparta vyhraje, odskočí jeho mančaftu na čelo tabulky. Stalo se! Trpišovský, který koučoval Slovan v letech 2015 – 2017, viděl u Nisy vítěznou extázi nenáviděného pražského rivala.
SESTŘIH: Liberec – Sparta 0:2. Kadeřábek prvním gólem od návratu poslal Pražany do čela • isportTV
Témata: fotbal, trenér, Sparta Praha, blesksport, SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, FC Slovan Liberec, Jindřich Trpišovský, Liberec, Nisa, Jablonec nad Nisou