Proč se Sparta zvedla: Priskeho reakce i Vindahlovo zlepšení. A nejlepší útok v lize?
Nelze z toho dělat velké závěry. Sám Brian Priske, boss lavičky, prohodil: „Ničeho jsme zatím nedosáhli, pořád nás čeká dlouhá cesta a máme prostor ke zlepšení.“ Přesto jeho Sparta vypadá mnohem líp než na jaře. Po úvodních pěti kolech Chance Ligy posbíral dánský kouč s týmem 13 bodů a je v tabulce na prvním místě. Deník Sport vybral pět věcí, které stojí za herním posunem.
Nárůst sebevědomí
Ti, kteří vyhasli v minulé sezoně, se postupně sunou nahoru. Třeba Kairinen, Birmančevič nebo Vindahl. Dánský gólman proti Liberci žongloval s míčem během hry, slavil s fanoušky, byť ho ještě před několika týdny silně kritizovali. Priske nejen jeho v těžkých chvílích podržel, připumpoval do něj extra sebevědomí. „Brian nám pomohl, ale nejdůležitější bylo, abychom našli zpátky cestu k tomu, co nám fungovalo v minulých letech,“ řekl Vindahl. „Mezi Priskem a Friisem nebude velký trenérský rozdíl, ale přijde mi, že má silnou důvěru od hráčů,“ zmínil už dřív Zdeněk Ščasný, expert Sportu.
7 - Tolik výher Sparta brala v posledních sedmi soutěžních utkáních, v Chance Lize bodovala naplno počtvrté v řadě.
Nejlepší útok v lize?
Hráli proti Mladé Boleslavi a Pardubicím, tedy dvěma týmům, které mají zatím nejhorší defenzivu ze všech. K tomu dvakrát čelili oslabenému soupeři, v obou případech kolem šedesáti minut. Přesto sparťané ukázali ofenzivní sílu, když dali 10 gólů za pět kol. Podle hodnoty očekávaných branek mělo jít o sedm kusů. „Když držíme, co chceme, jsme v útoku nejlepší v lize,“ tvrdil Priske v Liberci. Zatím dává šanci obnovené trojici Haraslín, Kuchta a Birmančevič. Do toho se může spolehnout na gólového Rrahmaniho a k dispozici má také Millu, nedávnou posilu z Dukly.
2,3 - Tolik gólů vstřelila Sparta v této sezoně v průměru na jeden zápas, dohromady jich dala 21. Nejlepší střelec týmu je Rrahmani s pěti trefami.
Priskeho reakce
Pokud zápas nejde podle představ, nebojí se reagovat. Priske, který má k dispozici na tribuně u videa asistenta Babalolu, střídal už po přestávce dvakrát v Jablonci (1:1), stejně tak nedávno proti Olomouci (1:0). Vždy se hra zvedla, přinesla gól a bodový zisk. Ve druhém případě dokonce změnil rozestavení, když přešel do obranné čtyřky a v ofenzivě zformoval čtveřici Haraslín, Kuchta, Birmančevič a Rrahmani, s nímž velmi dobře pracuje. Dokázal mu najít systém, ve kterém Kosovan potlačí nedostatky. Jako desítka se vyhýbá soubojům se stopery, přitom se tlačí do koncovky.
6 - Tolik sparťanů naskočilo zatím do každého ligového utkání. Jde o Vindahla, Kadeřábka, Uchennu, Haraslína, Kuchtu a Rrahmaniho.
Vindahlovo výrazné zlepšení
Právem se ocitl pod palbou kritiky za výkony v minulé sezoně. Brankář Vindahl inkasoval snadné góly, a bylo jich poměrně hodně. Stejně tak chyboval v úvodním ligovém utkání proti Jablonci (1:1). „Byla to spíš shoda okolností,“ líčil sedmadvacetiletý Dán. Povedené zákroky nyní přibývají, což potvrdil proti Liberci. Podle statistik měl inkasovat 0,89 gólu, ale udržel čisté konto. „Byl to ode mě dobrý výkon, ale stejně tak i v zápase v Arménii,“ připomněl dva klíčové zákroky v boji o Konferenční ligu. „Jsem rád, že se mi daří a mám výkonnost. Chci se udržet na takovém levelu.“
8 - Tolik gólů brankář Vindahl inkasoval v dosavadních devíti zápasech této sezony.
Kadeřábkův nadstandard a konzistence
Jistý brankář Vindahl, střelci Rrahmani a Kuchta nebo driblér Haraslín. Ti všichni mají výrazný podíl na tom, že Sparta se oproti jarní šedi herně zvedla. Mezi nimi vyčnívá ještě jedno jméno. Kadeřábek nastavil po příchodu na Letnou vysoký standard, v němž neustále pokračuje. Je kvalitní, konzistentní, spolehlivý a neúnavný. „Oproti Preciadovi mu chybí technická kvalita, ale vyvažuje ji v ofenzivní fázi tím, že umí připravit branku, odcentrovat a jít do vápna,“ líčil Ščasný. Bývalý hráč Hoffenheimu byl v Chance Lize už dvakrát vyhlášený jako hráč utkání.
6,8 - Takovou průměrnou známku zaznamenal Kadeřábek v pravidelném hodnocení deníku Sport.