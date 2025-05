Krám bez zákazníků: Spartu čeká tajfun za všechny prachy!

Ceny jako v Pařížské, ale jak nalákat bohaté zákazníky? Fotbalová Sparta potřebuje velkou hráčskou obměnu, jenže i ti, kteří před pár měsíci byli prodejní za sto milionů, drasticky ztratili na ceně!

Sparta průvan v kádru potřebuje, aby ožila. Co nabízí? To máme roztrhaný triko za 15 tisíc, lodičky pro princeznu za třicet, pidikabelku na šminky za 60 tisíc… Kdepak, letenský krám s luxusními čutálisty není pro každého! No, momentálně skoro pro nikoho.

Bohové ve výprodeji

První krok rudí udělali pozdě, ale přece – vyhazov kouče Friise se zlatým padákem vyjde na nějakých 15 milionů. Co dál? Jasně, mnozí hráči budou muset jít – buď selhali, nebo ztratili motivaci a zkrátka potřebují změnu. Bude jich spousta. Fotbal umějí, o tom žádná, však Sparta ještě 18. září smetla v Lize mistrů Salcburk (3:0) a byl to famózní zážitek!

Góly »býkům« dávali Kairinen, Olatunji, Laci. Jo, fakt to byli ti stejní, co jsou v týmu i teď a třesou se před zítřejším zápasem v Ostravě o 4. místo. Nebo je jim to už jedno, což by bylo ještě horší. Na Letné nevědí, co s nimi dál.

Mají-li jít pryč, cenovky budou po tom, co aktuálně předvádějí, jako při třetím výprodeji. Z Olatunjiho je lenoch, kterému jako by nestálo za to se v rudém honit za míčem. Není sám. To bude pro ředitele Rosického asi ještě těžší písemka než sehnat nového trenéra.