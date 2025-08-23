Hoteliér Sagan shání kuchtíky: Překvapivé benefity!

Autor: rau, sm
Peter Sagan hledá kuchaře: Kromě platu nabízí i několik benefitů.
Slavný cyklista a méně slavný hoteliér Peter Sagan (35) shání do svého luxusního resortu, který před devíti lety koupil v Žilině za v přepočtu 41,6 milionu korun, personál.

Hostům v jeho vypiplaném resortu snad nemá co chybět! K dispozici jsou jim klimatizované pokoje, wellness se zahrádkou, bazén, různé typy saun, restaurace s prosluněnou terasou s výhledem na Malou Fatru, ale i supermoderní kuchyně. Ta má ale malý háček. Teď v ní chybí jeden pár rukou, který by váženým hostům vyvařoval dobrůtky.

Sagan tak shání kuchtíka, který by dokázal chuťové pohárky hostů uspokojit. Známý cyklista ale ví, že za hezký úsměv mu v kuchyni nikdo fungovat nebude. A tak hodinu práce odmění mezi 220 - 318 korunami. Mezi výhodami a benefity je pak práce v klimatizované moderní kuchyni s denním světlem a odvětrávaným celoplošným stropem, zajištěné stravování nebo možnost ubytování.

