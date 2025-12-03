Kapitán Letenských Haraslín a jeho láska: Peklo a ráj

Autor: om
Kapitán Letenských Haraslín a jeho láska
Tady jen Nikol a její tmavě růžové šaty.
Takhle se na Kanifushi bydlí.
Takhle se na Kanifushi bydlí.
Tady jen Nikol a její tmavě růžové šaty.
Nikol Haraslínová mezi Dominikou a Miroslavem, na jejichž svatbě asistovala.
Vítejte na svatbě Dominiky a Miroslava, hlásá cedulka.
Zklamání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína
Zklamaný Lukáš Haraslín po neuznané trefě
Lukáš Haraslín v akci proti Rakówu
Gól Lukáše Haraslína neplatil
Lukáš Haraslín dal gól, který neplatil kvůli ofsajdu
Lukáš Haraslín na lavičce Sparty
Manželé Haraslínovi na dovolené.
Mannželka Lukáše Haraslína Nikol.
Lukáš Haraslín s partnerkou Nikol
Lukáš Haraslín s partnerkou Nikol
Lukáš Haraslín s partnerkou Nikol

Ráj nalezen, hlásí rozzářená Nikol Haraslínová z Malediv. Její choť Lukáš (29) se zatím brodí v dresu fotbalové Sparty se šnorchlem v ligovém bahně.

Sluníčkový pozdrav z pětihvězdičkového resortu Kanifushi Maldives je jako pohled z ráje, který dorazil do šedo-černé letenské reality na kótě minus 5 bodů pod první Slavií. Aby bylo jasno, šedé je zdejší počasí, černá sparťanská přítomnost poté, co tým potupila pardubická jedenáctka výhrou 4:2.

Zatímco chudák Haraslín u té hrůzy asistoval s kapitánskou páskou a »užil si« i domluvy fanoušků pod kotlem, žena uprostřed Indického oceánu asistuje u vdavek své sestry Dominiky Polákové, která si v pondělí brala Miroslava Paulova.

Domlouvat jí tam můžou leda delfíni, vzduch má 29 stupňů, voda 28, nožky hýčká hebký písek, pokoj pro dva stojí od 15 tisíc na noc, k tomu zamilovaná svatební atmosféra... To Lukášovy nožky dnes při MOL Cupu obouchají chasníci v Brně zamilovaní do představy, že vyklepnou Spartu. Předpověď věští 4 stupně a zataženo.

Tady jen Nikol a její tmavě růžové šaty.
Tady jen Nikol a její tmavě růžové šaty.

 

Témata:  Sparta PrahaspartablesksportAC Sparta PrahaLukáš Haraslínnikol haraslínováBrnoIndický oceánMaledivyláskaMOL Cup

Související články



Články odjinud