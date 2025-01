Sagan jako nová posila českého týmu. Juraj je sportovním ředitelem

Peter a Juraj Saganovi, bratři, kteří společně prošli prakticky celou závodní kariérou. Pro Petera veleúspěšnou, i jeho starší brácha si ale připsal několik výher, když se hned čtyřikrát stal slovenským národním šampionem. Život mezi silničními profíky však Juraj ukončil o rok dřív, aby tentokrát šel už vlastní cestou. Nejprve vzal místo sportovního ředitele ve slovenském kontinentálním týmu Pierre Baguette. Od této sezony je však na stejném postu posilou české třetidivizní, tedy kontinentální sestavy ATT Investments. A u loni šestého celku v pořadí evropských kontinentálních týmů nejde ani v nejmenším o jedinou změnu.

„Tým dostál obrovských změn. Změna je život, tato zahrnuje i ty personální. Obměna jedenácti závodníků je účelová, letos totiž chceme být jedničkou ne v Čechách, to už tým dokázal, ale hlavní cíl týmu je stát se evropskou jedničkou,“ prohlásil Radim Kijevský, šéf ATT Investments, poslední dva roky nejlepšího českého týmu.

K tomu má dospět osmnáctka závodníků, z nichž hned 11 jich je v týmu nových. A řada z nich ze zahraničí: Alan Banaszek (Pol.), Dominik Dunár (Sloven.), Martin Voltr, Martin Bárta, Piotr Pekala (Pol.), Jakub Říman, Marceli Boguslawski (Pol.), Marcin Budzinski (Pol.), Barnabas Peak (Maď.), Michael Kukrle, Norbert Banaszek (Pol.).

Kromě zkušeného Kukrleho, jenž se ukázal třeba na olympijských hrách v roce 2021 v dlouhém úniku, to může být třeba i Maďar Peak. Ten má ve svém listu absolvovaných závodů i Giro d´Italia 2022. Tam závodil za tým Intermarché-Wanty-Gobert, stejně jako Jan Hirt, který v tomto ročníku ovládl etapu.

K úspěchům mají závodníkům ATT Investments pomoci také noví sportovní ředitelé Otakar Fiala, dlouholetý trenér v konkurenčním týmu Elkov Kasper, a také Sagan.

Šestatřicetiletý Slovák měl před dvěma lety po konci závodní kariéry jasno v tom, co chce dělat dál. „Určitě jsem chtěl zůstat v cyklistice. Poslední roky závodní kariéry jsem si i říkal, že je potřeba zkušenosti předat dál klukům, jít do nějakého týmu. Za poslední roky profesionální kariéry jsem se toho hodně naučil, hodně jsem toho odedřel, prožil. Myslím, že na takovouto pozici se hodím,“ věří si Sagan.

Závodění a funkce sportovního ředitele jsou podle něj hodně odlišné. „Sportovní ředitel má na starosti jak taktiku, tak musí nastudovat trať, aby se zvolil co nejlepší útok nebo obrana, podle situace v závodu. Také řeší logistiku na závod. Je to něco úplně jiného,“ říká mistr Slovenska z let 2016-17 a 2019-20.

Co musí sportovní ředitel také bravurně ovládat, to je řízení auta. „Musím zaklepat, ještě jsem neměl žádný ťukec. I na tuto sezonu se těším. Ale je to zase něco úplně jiného, než být na kole. Sice na nás neprší, ale pro nás je hlavní pravidlo nesrazit cyklistu. A jsou to velmi stresující situace, když jsme na nějakých úzkých cestách. Ale baví mě to a s řízením zatím nemám problém,“ usmívá se Sagan.

Stále se snaží sám udržovat v dobré kondici a na soustředěních občas vyráží se svěřenci i na trénink. Na otázku, zda to v nohách stále je, odpovídá sebevědomě: „No jasně. Sice co se týče vytrvalosti, když je to ve vyšší intenzitě, tak se dřív zalaktátuju. Na druhou stranu z toho člověk jen tak nevypadne. Váhu si držím stejnou, takže v pohodě. Samozřejmě když jedeme nějaký dlouhý kopec, a kluci do toho dupnou, tak mě utrhnou, ale na rovině je to v pohodě.“

Jinak v zimě chodí do posilovny a běhá. A o vánocích měl zase i jednu společnou aktivitu s bráchou. Peter Sagan se pochlubil na Instagramu, že přesedlal ze dvou kol na dvě lyže.

„Ano, byli jsme tam spolu. Já jsem tam jel s přítelkyní a nějakých pět šest dní jsme lyžovali. Počasí po svátcích nám krásně vyšlo. Na svátky jsme si oběhali rodinu a na horách jsme se pak odreagovali a bylo to super,“ pochvaloval si Juraj.

Teď už se ale soustředí zase na pracovní povinnosti. Do týmu přišlo hodně polských závodníků, což mu však problémy nečiní. „S Poláky komunikuju polsky, to jsem se naučil. Jen s Barnabasem Peakem to řešíme v angličtině. Ale myslím, že tato sestava je brutálně silná. Kluci si věří a myslím, že budeme úspěšní,“ je přesvědčený dlouholetý profesionální cyklista.