Cyklista Sagan otevřeně: Kvůli tomuhle nechtěl žít na Slovensku

Přijít, vyřídit a jít! O takovém přístupu si mohl slovenský cyklista Peter Sagan (35) během svých pobytů na Slovensku nechat jen zdát. Právě absence soukromí ho vedla k tomu, aby si domov vybudoval raději v Monaku.

Dříve se spekulovalo o tom, že Sagan knížectví na Francouzské riviéře upřednostnil především kvůli daním. Aktuální účastník taneční soutěže Let's dance ale přiznal, že tam prostě jen byly lepší podmínky pro trénování a také větší soukromí. S tím ve své rodné zemi ostatně dost bojoval.

„Vždy, když jsem přijel na Slovensko, nemohl jsem jít ani do obchodu. Teda mohl, ale nákup by mi namísto 25 minut trval hodinu až hodinu a půl. Poslal jsem kamarády, běžte mi nakoupit. Byl jsem v restauraci, chtěl jsem si popovídat s přáteli a všichni ostatní okolo začali poslouchat, o čem se bavíme. To nebylo dobré,“ popsal Sagan v podcastu Mimóza.

„Když jsem byl na Slovensku, preferoval jsem jít ke kamarádovi na večeři. Nechodil jsem vůbec po venku. Z přirozeného života mi to dost vzalo,“ líčil cyklista, který musel velmi omezovat pohyb na veřejnosti. Ne vždycky to ale bylo možné. Například záležitosti na úřadech si chodil zařizovat sám, ale i tam na něj čekal velký zájem. „Takové běžné věci, jako když jsem si šel řešit pas na úřad, kam jsem musel osobně, šel jsem a dopadlo to vždy takhle. Celý úřad přišel, že chtějí fotky a podpisy,“ vzpomínal.

„Nevyhledával jsem chození mezi lidi, nebo že bychom chodili za zábavou na diskotéky. Řekl jsem, že raději nejdu, co tam budu dělat... Bral jsem to tak, že když přijedu na Slovensko, jdu navštívit rodinu, kamarády a zase odjedu pryč,“ pravil Sagan, který se před nedávnem vrhl také do hoteliérství a otevřel si vlastní resort nedaleko svého rodného města.