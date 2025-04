Dusno u Saganových: Otec cyklisty se opřel do jeho exmanželky

Jsou jako reklama na dobré vztahy po rozvodu! Elitní slovenský cyklista Peter Sagan (35) a jeho bývalá manželka Katarína (35) spolu sedm let po rozpadu manželství výborně vycházejí a společně pečují o syna Marlona. Jeho dědeček teď ale rozpoutal pořádnou bouři, když si nevybíravě rýpl do své bývalé snachy.

Kolo na chvilku pověsil na hřebík a vyměnil ho za taneční botky. Peter Sagan si nyní podmaňuje slovenské televizní diváky v taneční show Let's Dance, kde opravdu válí. Před týdnem ho naživo podporoval syn Marlon s maminkou Katarínou,

Cyklistův tatínek teď fanoušky šokoval svou nevybíravou odpovědí na zdánlivě nevinnou otázku novinářů. Ti se ho ptali, zda ve vnukovi vidí i nějaké vlastnosti, které má po Peterovi. „Chvála bohu, vidím! A chvála bohu, že to není vlastnost od té druhé strany,“ rýpl si do rodiny své bývalé snachy. Doplňující otázky zůstaly bez odezvy, a tak můžeme jen hádat, co přesně tím měl Sagan starší na mysli.

Důležité ale je především to, jak spolu vycházejí »mladí«, a tam je zjevně všechno v pořádku. „Zachovali jsme si dobré vztahy. Peter, když přijde do Monaka, může Marlona kdykoliv vidět. Když tam je, tak trávíme čas spolu,“ vysvětlila Katarína.

A Peter? Ten jí dal za pravdu. „Myslím si, že máme dobrý vztah. I s ex, i se synem. Není problém, když ho chci vidět. Chodí v Monaku do školy, takže když jsem tam, vidím ho každý den,“ potvrdil.