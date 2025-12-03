Marek Daniel jako seriálový Ivan Horník: Mullet mě štval

Marek Daniel jako seriálový Ivan Horník
Vedení jabloneckého a příbramského klubu se potkalo na hřišti před výkopem posledního kola Synot ligy. (zleva) Vlastimil Spěvák (viceprezident Příbrami), prezident příbramského klubu Jaroslav Starka, jeho syn Jan, asistuje jim Ivan Horník, sportovní ředitel Jablonce, a úplně vpravo Roman Rogoz, manažer příbramského týmu.
Spolupráce Miroslava Pelty a Ivana Horníka v Jablonci bude hodně sledovaná
Ivan Horník přichází do Jablonce. Dohodl se na spolupráci s Miroslavem Peltou
Ivan Horník s Miroslavem Peltou v rozhovoru s redaktory deníku Sport Ondřejem Škvorem a Štěpánem Filípke
Ivan Horník se na spolupráci s Miroslavem Peltou v Jablonci těší
"Ivánek" Horník vysvětlil svůj konec na Střížkově
Kontroverzní funkcionář Ivan Horník, který má za sebou trest za korupci, jde pracovat do Peltova Jablonce
Ivánek se svým Mercedesem
Ivan Horník na jednom z mála snímků bez brýlí.
„Je to v kůži, dvanáctiválec. To je v podstatě letadlo,“ říká seriálový Ivan, když prodává své BMW.
Jiří Vyorálek se vžil do role šéfa sudích, byť fotbal nesleduje.
Alan kariéru Irči kormidluje k výšinám.
Irča v podání Denisy rča v podání Denisy Barešové se pískání ligy nakonec dočkala.
Skutečný bývalý předseda komise rozhodčích Milan Brabec.
2025: Seriálové postavy Čestmír (Václav Kopta) a Ivan (Marek Daniel) na příbramském balkoně.

Generátor vesměs vulgárních bonmotů s knírkem a zaujetím pro výhry všeho druhu. Zkrátka manažer Ivan, hrdina seriálu Štěstíčku naproti, jehož další díl je od pátku na Oneplay.

Ivan Horník (74) ve skutečnosti jezdil mercedesem, seriálový hrdina Ivan má v oblibě bavoráka. Jinak jsou si ale hodně podobní. „Ivan je mafián, který miluje své BMW, italskou hudbu, módu a vlčáky. Nechal jsem si kvůli roli narůst takzvaný mullet, který mě postupem času nejvíc štval, a shodil jsem ho hned po poslední scéně,“ popisuje jeho představitel Marek Daniel (54). Kdo by nevěděl, tak mullet je účes, který byl v osmdesátých letech docela oblíbený.

Prodal své auto

„S Ivanem jsem se nikdy nesetkal, nepovažoval bych to ani za nutné. Ovšem jeho chování, vzhled a další aspekty jsem samozřejmě nastudoval. Spisy spojené s úplatkářskou kauzou z počátku tisíciletí jsou veřejně dostupné, takže materiálů bylo opravdu dost,“ říká herec s širokým záběrem, kupříkladu před 11 lety ztvárnil v seriálu České století Václava Havla.

Ivan Horník by svého času za Žižkov i dýchal, což má s postavou seriálu společné. Však manažer Ivan i svého bavoráka prodá, aby odvrátil hráčskou rebelii a vyplatil mzdy. Marek Daniel má jiné preference. „Fandím Bohemians. Takže o fotbalové dění se zajímám a samozřejmě si Horníkovu aféru pamatuji. Také to, jak tehdejší události zastínily i zprávu o našem vstupu do EU. Další nezapomenutelnou záležitostí je následné vynikající zpracování tématu Petrem Čtvrtníčkem, to mám rád.“

