»Hysterická« krasobruslařka z olympiády se vdala: Překvapivá role Pljuščenkových!

Vypadalo to, jako by slavný krasobruslař Jevgenij Pljuščenko vdával dceru! Na velkolepé svatbě ruské hvězdy Alexandry Trusovové, která spíš než olympijským stříbrem proslula hysterickou scénou, kterou v Pekingu ztropila, totiž měla jeho rodina klíčovou roli.

Pljuščenko je sice otcem tří synů, krasobruslařská diva Alexandra Trusovová, která často vystupuje na jeho ledových show, je ale už také téměř součástí jeho velké rodiny. Zejména všetečná Jevgenijova manželka Jana Rudkovská si impulzivní rusovlásku zamilovala natolik, že se teď pustila i do organizování jejího velkého dne.

A to s vervou a pompézností sobě vlastní. Nevěstě pomáhala například vybírat opulentní róbu a notně do toho návrhářům mluvila. Do formální svatby na radnici, na niž nevěsta oblékla daleko jednodušší šaty, se nepletla, zato odpolední ceremoniál dirigovala jako zkušená koordinátorka a řádně ho také dokumentovala.

Do akce Jana povolala i své dva syny, Alexandera a Arsenije, kteří nevěstě nesli předlouhou vlečku a doprovodili ji špalírem hostů k jejímu vyvolenému, kterým je krasobruslařský kolega Makar Ignatov. Své »Da« si řekli netradičně na vyvýšeném pódiu před bílou stěnou, před níž stáli sami. Oddávající stál totiž stranou a k přítomným mluvil přes mikrofon.

Pak už začala ta pravá party, kterou s mikrofonem v ruce řídila Rudkovská, která oblékla růžové družičkovské šaty a novomanžele obdarovala mimo jiné obří lahví luxusního šampaňského.

Protože se brali krasobruslařské hvězdy byl první tanec opravdu žhavý a nevěsta si dokonce připravila i vystoupení se svými družičkami. Vzpomínky na dva roky staré zhroucení na olympiádě, kde místo vysněného zlata, dosáhla »jen« na stříbro a před televizními kamerami předvedla hysterickou scénu, jsou už ty tam...