Hysterická krasobruslařka Trusovová: Porodila syna
Ještě tři roky zpátky na některé diváky zimní olympiády v Pekingu působila krasobruslařka Alexandra Trusovová (21) jako nevyzrálé dítě, když ztropila scénu kvůli tomu, že nevyhrála. Teď je ale sama maminkou. Ruska se radostnou novinou pochlubila strohým oznámením.
„Porodila!“ napsala Saša na Telegram krátce. Už předem spolu se svým manželem a krasobruslařem Makarem Ignatovem veřejnosti oznámili, že se dočkají chlapečka. Jméno syna si ale pár zatím nechává pro sebe. Dříve ale Trusovová prozradila, že jméno bude „neobvyklé, ale tradiční“, přičemž výběr nechala na Makarovi.
Ještě před strohým odhalením se na sociálních sítích objevilo společné video manželů, u kterého napsali: „Pokud vidíte tyto záběry, jsme v porodnici. Držte nám palce!“
Ruská krasobruslařská scéna teď radostnou novinou žije. Slavná trenérka Tatjána Tarasovová poslala novopečeným rodičům vzkaz s gratulací: „Gratuluji Saši a Makarovi k narození chlapce! To je velké štěstí. Přeji zdraví nejen malému, ale i rodičům! Saša je šikovná, velká holka!“
Stříbrná medailistka z Mistrovství Evropy a mistryně Ruska z roku 2015 Jelena Radionová také jásala. „Z celého srdce blahopřeji Saši a Makarovi k narození syna. Je to krásná, radostná zpráva. Přeji Saši brzké zotavení po porodu a zdraví dítěti. Jsem si jistá, že ona a Makar budou skvělými rodiči,“ uvedla v rozhovoru pro Metaratings.ru. „Vím, jak zodpovědně Saša přistupovala k těhotenství a porodu. Bylo by fantastické, kdyby se jejich syn také stal krasobruslařem? Myslím, že v tomto se rodiče budou řídit jeho přáním. Pokud se syn Ignatovových stane krasobruslařem, bude to skvělé pokračování dynastie. Ale o tom je ještě brzy mluvit. Ať si užívají každou minutu rodičovství," dodala ještě.