Krasobruslař Maravilla: Z letadla smrti ho zachránil pes?

Letecká tragédie nad Washingtonem otřásla celým světem. Na palubě letadla, které se v hlavním městě srazilo s vojenskou helikoptérou, byla mimo jiné i řada krasobruslařů. Podle ruského webu RIA novosti měl být jedním z nich i Jon Maravilla (20), kterého zachránil jeho pejsek.

Jon skončil krasobruslařské soustředění s ostatními kamarády, sbalil se a vyrazil na letiště. Ukázal letenku, na které bylo sice vše v pořádku, ale přeci se našel zádrhel! Sportovec s sebou měl psa, který nesplňoval velikostní pravidla aerolinky a kvůli svému čtyřnohému parťákovi tak nebyl Američan vpuštěn na palubu.

V tu chvíli si Jon postěžoval na sociálních sítích: „Nechtějí mě pustit k nástupu do letadla... Dostaňte mě z Kansasu, prosím.“ Američan záhy sdílel informaci o tom, že ho čeká dlouhá čtrnáctihodinová cesta domů. Během ní se dozvěděl, že letadlo do Washingtonu havarovalo a zřítilo se do ledové řeky Potomac. Podle ruských zdrojů měla být tato chvíle momentem, kdy se Jon znova narodil.

Krasobruslař ale později vše uvedl na pravou míru. „Hej, lidi, chci jen upřesnit, že tyhle historky nejsou pravdivé, let byl do Detroitu. Neměl jsem letět do Washingtonu,“ vysvětloval. Nic to ovšem nezměnilo na tom, jak otřesený po tragické zprávě je.. „Soucítím s oběťmi a nemůžu uvěřit, že je to pravda. Pořád jsem v šoku... příliš mnoho přátel odešlo příliš brzy.“